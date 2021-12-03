В России рассмотрят возможность выдачи QR-кодов по ПЦР-тестам

Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах, вероятно, будут регламентировать выдачу документа не только при наличии прививки от COVID-19, но и в случае получения отрицательного ПЦР-теста. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

Вместе с тем источник в Государственной думе уточнил, что такая норма будет утверждена с высокой вероятностью.

В текущей версии документа данная мера также установлена, однако у нее ограничен срок действия. По нынешнему регламенту, посещение общественных мест с ПЦР-тестом возможен во время переходного периода до 1 февраля, дополняет «Газета.Ru».

Помимо этого, власти России планируют обсудить введение возможности получить QR-код тем гражданам, у которых выявлены антитела.

29 ноября председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах, так как все необходимые нормы уже есть в законодательстве.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

24 ноября комитет Государственной думы (ГД) по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

В тот же день стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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