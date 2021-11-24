Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Культура
МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца
Общество
Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию от COVID-19
Политика
Госдума разрешила применять спецсредства в отношении авиадебоширов
Общество
Голикова анонсировала регистрацию вакцины для детей 12-17 лет
Мир
Депутат рады назвал нападение России на Украину спасением для Зеленского
Мир
В Польше заявили об отсутствии лагерей мигрантов непосредственно на границе
Мир
Минобороны США реорганизует группу по слежению за НЛО
Общество
Фильм Ефремова получил приз на конкурсе среди осужденных
Мир
В Польше исключили открытие погранперехода в Кузнице в ближайшее время
Мир
Постпреды ЕС согласовали продление режима санкций за нарушение прав человека
Сюжет:

Комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о QR-кодах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет Государственной думы (ГД) по обороне рекомендовал принять в I чтении законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Об этом в среду, 24 ноября, следует из заключения комиссии, опубликованного на сайте ГД.

Кодный вопрос: турбизнес попросил не вводить QR при покупке билетов
Почему в отрасли уверены, что ковидные документы стоит проверять только при регистрации на рейс

Председатель комитета Андрей Картаполов отметил, что комитет по обороне концепцию поддерживает, однако имеет некоторые замечания. Так, отмечается, что особый порядок доступа на мероприятия имеют военнослужащие и приравненные к ним. Эти положения комитет предлагает конкретизировать, так же как список документов, которые будут должны предъявлять военные.

Кроме того, комитет рекомендовал дополнительно конкретизировать понятие «лица, приравненные к военнослужащим».

«Указанные замечания не носят, по нашему мнению, концептуального характера и могут быть устранены в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению. В связи с вышеизложенным Комитет по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении», — говорится в заключении комиссии.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

Как 24 ноября сообщили журналисты со ссылкой на источник, в первом чтении законопроект планируют рассмотреть в декабре.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021