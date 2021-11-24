Комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о QR-кодах

Комитет Государственной думы (ГД) по обороне рекомендовал принять в I чтении законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Об этом в среду, 24 ноября, следует из заключения комиссии, опубликованного на сайте ГД.

Председатель комитета Андрей Картаполов отметил, что комитет по обороне концепцию поддерживает, однако имеет некоторые замечания. Так, отмечается, что особый порядок доступа на мероприятия имеют военнослужащие и приравненные к ним. Эти положения комитет предлагает конкретизировать, так же как список документов, которые будут должны предъявлять военные.

Кроме того, комитет рекомендовал дополнительно конкретизировать понятие «лица, приравненные к военнослужащим».

«Указанные замечания не носят, по нашему мнению, концептуального характера и могут быть устранены в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению. В связи с вышеизложенным Комитет по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении», — говорится в заключении комиссии.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

Как 24 ноября сообщили журналисты со ссылкой на источник, в первом чтении законопроект планируют рассмотреть в декабре.

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