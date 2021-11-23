Кодный вопрос: турбизнес попросил не вводить QR при покупке билетов
В условиях сложной эпидемиологической обстановки требование QR-кодов при регистрации на рейс разумно, но продавать билеты с тем же условием — избыточная мера, уверены в российском турбизнесе. В этом случае многие туристы могут остаться без дешевых авиабилетов, а перевозчики ежемесячно будут терять по 10–15 млрд рублей, поделились оценкой с «Известиями» в Ассоциации агентств воздушного транспорта. Трудности могут возникнуть и у иностранных перевозчиков, не имеющих доступа к сервису «Госуслуги», через который планируется проверять QR-коды. Турбизнес попросил не вводить это требование при покупке билетов, как это предусматривает законопроект правительства. Соответствующее письмо в кабмин направил Союз агентств делового туризма, узнали «Известия».
Недешево и сердито
12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий в том числе доступ на междугородние и международные рейсы на поездах и самолетах по QR-кодам. Нынешняя редакция документа предполагает, что код будут запрашивать как на этапе регистрации на рейс, так и при покупке билета.
Продажа билетов по QR-кодам может негативно повлиять на турбизнес и самих путешественников, уверены в Союзе агентств делового туризма (САД). Организация 22 ноября направила в правительство РФ и комитет Госдумы по транспорту и строительству письмо, в котором попросила отказаться от этого требования (текст послания есть у «Известий»).
Очевидно, что законопроект направлен на противодействие распространению COVID-19, но вместе с тем он предусматривает фактический запрет на осуществление предварительного бронирования и оформления авиа- и железнодорожных билетов пассажирам, не предъявившим QR-код, сказано в обращении. Эта мера может помешать гражданам планировать свои поездки и график вакцинации, уверены авторы письма.
В САД предложили использовать мировой опыт и не допускать к перевозке граждан без QR-кодов, но билеты продавать свободно.
Аналогичное письмо в адрес председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичёва ранее направила и Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ).
В нынешней эпидемиологической ситуации спрашивать QR-коды при регистрации на рейс — это необходимая мера, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Дмитрий Горин. Она связана с безопасностью и будущей перспективой восстановления путешествий. Но продажа авиабилетов по этим кодам не имеет смысла, ведь, если пассажир не предоставит QR-код при регистрации на рейс, он всё равно никуда не улетит, считает эксперт.
По его словам, требование кодов при покупке билетов не даст туристам забронировать поездку заранее по более низкой цене, а ближе к вылету стоимость всегда выше.
— Проблема в том, что у многих россиян, кто сделал прививки давно, QR-коды вскоре перестанут действовать. А согласно предложенным в законодательство изменениям, билет можно будет купить только в рамках дат, в которые QR-код еще будет действовать. Условно, если у человека его действие заканчивается в феврале, а он прямо сейчас хочет купить билеты на майские праздники, осуществить это не получится. Даже если сделать новую прививку сегодня, QR-код все равно нужно ждать 42 дня. Быстрее можно получить код после однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», но туристы редко ее делают, поскольку за рубежом, в отличие от «Спутника V», она не признается, — рассказал эксперт «Известиям».
«Известия» направили запрос в правительство.
Вопрос меры
Для туроператоров введение требования о продаже билетов по QR-кодам означает снижение глубины продаж в рамках пакетов, которые включают перевозку — иным словами, большинства путевок, продолжил Дмитрий Горин. По его оценке, продажи авиабилетов и непосредственно полеты при этом могут сократиться от 10% до 50% — в зависимости от того, как много туристов привьется к моменту вступления требования в силу.
— Не стоит забывать, что в случае непредоставления пассажиром QR-кода, авиакомпания в течение 48 часов будет обязана аннулировать туристу бронирование с возвратом денег в течение 30 дней. Компенсация за билеты, купленные по невозвратным тарифам, — а таких большинство, — приведет к убыткам более чем на 20 млрд рублей. А ежемесячные потери от падения продаж могут составить от 10 млрд до 15 млрд, — отметил эксперт.
В пресс-службе авиакомпании Smartavia «Известиям» сказали, что считают нецелесообразным введение правила по покупке билета по QR-коду.
— Что касается проверки QR-кода при регистрации — это возможно при наличии четких правил и регламентов. У авиакомпании нет ресурсов и полномочий для проведения такой проверки. Для туристов увеличится время ожидания, — отметили в организации.
Туристический поток из-за требования QR-кодов, безусловно, может снизиться, не исключили в турсервисе OneTwoTrip.
Есть вопросы и с реализацией требования продажи билетов по QR-кодам, заметил Дмитрий Горин.
— Мы не понимаем, как технически будет организована эта мера. Очевидно только то, что нужна прямая интеграция с «Госуслугами». А иностранные авиакомпании доступа к этому сервису не имеют, как они будут продавать билеты — непонятно, — сказал эксперт.
В OneTwoTrip сообщили, что проверка QR-кодов сервисом будет реализована в соответствии с правилами перевозчиков, которые, в свою очередь, будут опираться на законодательную базу.