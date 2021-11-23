Кодный вопрос: турбизнес попросил не вводить QR при покупке билетов

В условиях сложной эпидемиологической обстановки требование QR-кодов при регистрации на рейс разумно, но продавать билеты с тем же условием — избыточная мера , уверены в российском турбизнесе. В этом случае многие туристы могут остаться без дешевых авиабилетов, а перевозчики ежемесячно будут терять по 10–15 млрд рублей, поделились оценкой с «Известиями» в Ассоциации агентств воздушного транспорта. Трудности могут возникнуть и у иностранных перевозчиков, не имеющих доступа к сервису «Госуслуги», через который планируется проверять QR-коды. Турбизнес попросил не вводить это требование при покупке билетов, как это предусматривает законопроект правительства. Соответствующее письмо в кабмин направил Союз агентств делового туризма, узнали «Известия».

Недешево и сердито

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий в том числе доступ на междугородние и международные рейсы на поездах и самолетах по QR-кодам. Нынешняя редакция документа предполагает, что код будут запрашивать как на этапе регистрации на рейс, так и при покупке билета.

Кодный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Продажа билетов по QR-кодам может негативно повлиять на турбизнес и самих путешественников, уверены в Союзе агентств делового туризма (САД). Организация 22 ноября направила в правительство РФ и комитет Госдумы по транспорту и строительству письмо, в котором попросила отказаться от этого требования (текст послания есть у «Известий»).

Очевидно, что законопроект направлен на противодействие распространению COVID-19, но вместе с тем он предусматривает фактический запрет на осуществление предварительного бронирования и оформления авиа- и железнодорожных билетов пассажирам, не предъявившим QR-код, сказано в обращении. Эта мера может помешать гражданам планировать свои поездки и график вакцинации , уверены авторы письма.

В САД предложили использовать мировой опыт и не допускать к перевозке граждан без QR-кодов, но билеты продавать свободно.

Аналогичное письмо в адрес председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичёва ранее направила и Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ).

В нынешней эпидемиологической ситуации спрашивать QR-коды при регистрации на рейс — это необходимая мера , считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член правления Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Дмитрий Горин. Она связана с безопасностью и будущей перспективой восстановления путешествий. Но продажа авиабилетов по этим кодам не имеет смысла, ведь, если пассажир не предоставит QR-код при регистрации на рейс, он всё равно никуда не улетит, считает эксперт.

Кодный вопрос Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По его словам, требование кодов при покупке билетов не даст туристам забронировать поездку заранее по более низкой цене, а ближе к вылету стоимость всегда выше.

— Проблема в том, что у многих россиян, кто сделал прививки давно, QR-коды вскоре перестанут действовать . А согласно предложенным в законодательство изменениям, билет можно будет купить только в рамках дат, в которые QR-код еще будет действовать . Условно, если у человека его действие заканчивается в феврале, а он прямо сейчас хочет купить билеты на майские праздники, осуществить это не получится . Даже если сделать новую прививку сегодня, QR-код все равно нужно ждать 42 дня. Быстрее можно получить код после однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», но туристы редко ее делают, поскольку за рубежом, в отличие от «Спутника V», она не признается, — рассказал эксперт «Известиям».

«Известия» направили запрос в правительство.

Вопрос меры

Для туроператоров введение требования о продаже билетов по QR-кодам означает снижение глубины продаж в рамках пакетов, которые включают перевозку — иным словами, большинства путевок , продолжил Дмитрий Горин. По его оценке, продажи авиабилетов и непосредственно полеты при этом могут сократиться от 10% до 50% — в зависимости от того, как много туристов привьется к моменту вступления требования в силу.

— Не стоит забывать, что в случае непредоставления пассажиром QR-кода, авиакомпания в течение 48 часов будет обязана аннулировать туристу бронирование с возвратом денег в течение 30 дней. Компенсация за билеты, купленные по невозвратным тарифам, — а таких большинство, — приведет к убыткам более чем на 20 млрд рублей. А ежемесячные потери от падения продаж могут составить от 10 млрд до 15 млрд, — отметил эксперт.

В пресс-службе авиакомпании Smartavia «Известиям» сказали, что считают нецелесообразным введение правила по покупке билета по QR-коду.

— Что касается проверки QR-кода при регистрации — это возможно при наличии четких правил и регламентов. У авиакомпании нет ресурсов и полномочий для проведения такой проверки. Для туристов увеличится время ожидания, — отметили в организации.

Туристический поток из-за требования QR-кодов, безусловно, может снизиться, не исключили в турсервисе OneTwoTrip.

Есть вопросы и с реализацией требования продажи билетов по QR-кодам, заметил Дмитрий Горин.

— Мы не понимаем, как технически будет организована эта мера. Очевидно только то, что нужна прямая интеграция с «Госуслугами». А иностранные авиакомпании доступа к этому сервису не имеют, как они будут продавать билеты — непонятно , — сказал эксперт.

В OneTwoTrip сообщили, что проверка QR-кодов сервисом будет реализована в соответствии с правилами перевозчиков, которые, в свою очередь, будут опираться на законодательную базу.