Не повезли: более 60% российских туроператоров рискуют обанкротиться

Более чем 60% российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Это следует из письма представителей турбизнеса в правительство РФ с просьбой продлить отсрочку по обязательствам агентств — согласно постановлению № 1073 она действует до 31 декабря 2021 года . Власти обсуждают вариант частичного решения проблемы — пойти на уступки только тем компаниям, которые не смогли реализовать туры в ныне закрытые страны, узнали «Известия». Долги туроператоров перед клиентами на сегодня составляют 25 млрд рублей — в то время как страховых средств накоплено лишь на 7 млрд. Если отсрочку не продлить, компании начнут массово уходить с рынка, а туристы лишатся и отдыха, и денег, обеспокоены в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Угроза маленьким

Турбизнес 12 ноября повторно направил письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, зампреда Дмитрия Чернышенко и главы Ростуризма Зарины Догузовой с просьбой о пролонгации постановления №1073, согласно которому туроператоры обязаны рассчитаться с долгами перед туристами до 31 декабря 2021 года. Обращение подписали представители Российского союза туриндустрии (РСТ), ассоциации «Турпомощь», Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций. Текст письма есть в распоряжении «Известий».

Подавляющее большинство стран и даже целых туристических регионов по-прежнему закрыты для российских туристов: Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. Это обстоятельство не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в 2020 году , следует из текста обращения.

Не повезли Фото: Global Look Press/Ahmed Gomaa/XinHua

В зоне риска из-за возможного банкротства находятся свыше 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре, утверждают авторы письма . Так, из 385 агентств по международному выездному туризму 230 компаний работают в рамках приграничных поездок и в большинстве своем считаются региональными и монопрофильными.

— Речь идет о количестве компаний, но не объеме туристов, которых они отправляют на отдых. Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой — средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много — те самые 60%, — пояснил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

По его словам, у этих компаний просто нет возможности исполнить обязательства — нельзя же, например, туристам с Дальнего Востока предложить заменить поездку в Китай на Турцию. При этом Китай откроется для международного туризма не раньше 2023 года.

Денег нет

Часть несостоявшихся из-за пандемии туров все же удалось перенести на другие направления. Так, 17% туристов согласились поехать отдыхать в Россию, около 30% — заменить одно заграничное направление на другое , говорится в письме. Свыше 50% оплаченных, но не реализованных туров по-прежнему находятся в подвешенном состоянии — и по многим из них туристы ждут возврата денег.

— А этих средств у компаний нет, поскольку они перевели их зарубежным партнерам, которые уже пустили их в оборот. Нет такого механизма, чтобы потребовать деньги назад, это общемировая практика. То есть путешественников готовы принять на отдых, но физически вернуть им деньги невозможно , — отметил вице-президент РСТ.

Не повезли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Он добавил, что аналогичное постановление об отсрочке обязательств для авиакомпаний действует до мая 2023 года — поэтому туроператоры толком не получили возврата денег и за авиабилеты.

Сумма долгов туркомпаний перед клиентами сейчас составляет около 25 млрд рублей . При этом совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности — примерно 7 млрд рублей, сообщил «Известиям» глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Нужно понимать, что в случае банкротства туроператора все авансированные им средства останутся в доходах иностранного партнера. Ни российский оператор, ни наши туристы деньги назад не получат. А на страховые компенсации никто и не рассчитывал , — заметил он.

Спасут не всех?

По состоянию на 16 ноября реакции на свое письмо туристическое сообщество не получило. В правительстве «Известиям» накануне подтвердили получение обращения и сообщили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.

— Пока мы не знаем решения правительства. Надеемся, что оно будет положительным в отношении всех компаний. Но, по нашей информации, поступают предложения не продлевать отсрочку по турам в открытые страны — например, Турцию. Иными словами, за не реализованные до 31 декабря поездки в эту страну компаниям придется возвращать туристам деньги, — предположил Юрий Барзыкин.

По его словам, даже частичная мера убережет от банкротства многих туроператоров. Но не всех: Турция была закрыта на старте высокого сезона — с апреля по июнь. И не все оплаченные на эти месяцы туры удалось перенести на другие даты с алогичными по цене и комфорту условиями.