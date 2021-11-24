Источник назвал возможную дату рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Законопроект о QR-кодах в общественных местах планируется рассмотреть в первом чтении уже в декабре, профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит его после завершения сбора отзывов и предложений. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил источник в аппарате комитета.

«Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по окончании срока рассылки. В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре», — уточнил источник в беседе с ТАСС.

Вышеуказанный законопроект предполагает, что пассажиров будут пускать в общественный транспорт только по предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего. Подобное требование будет распространено и на магазины, места общественного питания и массовые мероприятия, однако в этом случае россияне также смогут предъявить медотвод от вакцинации.

В то же время данный законопроект не будет регулировать работу аптек, продуктовой розницы и магазинов, где представлены товары первой необходимости. По мнению властей, это позволит повысить уровень вакцинации населения и снизить заболеваемость.

Ранее, 12 ноября, правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 17 ноября, что в регионах РФ обсуждается данная тема, но решение пока не принято нигде. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в свою очередь, заверил, что данное ужесточение не приведет к закрытию ресторанов и кафе.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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