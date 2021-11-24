Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минтранс сообщил о вывозе социально значимых грузов из портов Приморья
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина с президентом Сербии
Экономика
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных мировых валют
Общество
Суд признал законным штраф для Booking.com в 1,3 млрд рублей
Мир
В Европарламенте назвали давлением новые санкции США против СП-2
Интернет
В Windows 10 и 11 нашли дающую права администратора уязвимость
Мир
Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией
Экономика
В «Газпроме» заявили об отсутствии платежа от Молдавии за газ
Мир
В Польше рассказали о попытках мигрантов штурмовать границу с Белоруссией
Общество
В России за сутки зафиксировано 33 558 случаев COVID-19
Сюжет:

Источник назвал возможную дату рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Источник: законопроект о QR-кодах планируется рассмотреть в декабре
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект о QR-кодах в общественных местах планируется рассмотреть в первом чтении уже в декабре, профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит его после завершения сбора отзывов и предложений. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил источник в аппарате комитета.

«Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по окончании срока рассылки. В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре», — уточнил источник в беседе с ТАСС.

Кодный вопрос: турбизнес попросил не вводить QR при покупке билетов
Почему в отрасли уверены, что ковидные документы стоит проверять только при регистрации на рейс

Вышеуказанный законопроект предполагает, что пассажиров будут пускать в общественный транспорт только по предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего. Подобное требование будет распространено и на магазины, места общественного питания и массовые мероприятия, однако в этом случае россияне также смогут предъявить медотвод от вакцинации.

В то же время данный законопроект не будет регулировать работу аптек, продуктовой розницы и магазинов, где представлены товары первой необходимости. По мнению властей, это позволит повысить уровень вакцинации населения и снизить заболеваемость.

Ранее, 12 ноября, правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 17 ноября, что в регионах РФ обсуждается данная тема, но решение пока не принято нигде. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в свою очередь, заверил, что данное ужесточение не приведет к закрытию ресторанов и кафе.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021