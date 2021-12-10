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Укольный случай: как в России будут вакцинировать подростков

Сколько доз «Спутника М» поступит в гражданский оборот уже в декабре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Укольный случай: как в России будут вакцинировать подростков
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2021-12-10 18:00:05
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В России до конца года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тыс. вакцины «Спутник M» для подростков 12-17 лет. В декабре препарат поступит в Ленинградскую область, где активную прививочную кампанию планируют начать сразу после Нового года, а в Петрозаводске открыли специальный молодежный центр вакцинации от COVID-19. Всего в РФ с начала 2021 года зарегистрировали более 570 тыс. случаев заражения детей ковидом — это около 9,5% от общего числа заболевших. С начала пандемии дети были беззащитны перед коронавирусом, но в ближайшее время ситуация изменится. Подростки будут прививаться добровольно, но до 15 лет потребуется согласие родителей.

Каждый десятый

До конца года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тыс. доз вакцины «Спутник M», о чем 9 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что с производством этого препарата проблем нет — сколько нужно, столько и будет выпущено.

Отечественную вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, Минздрав зарегистрировал 24 ноября. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Укольный случай
вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Исследование российской вакцины стартовало в июле, в нем приняли участие три тысячи подростков. Из них 2,4 тыс. получили препарат, а 600 — плацебо. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, «Спутник М» — это тот же «Спутник V», но в ослабленной дозировке — 1/5 от взрослой.

Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский напомнил «Известиям», что «Спутник М» сейчас проходит послерегистрационные испытания, результаты которых тоже важны. На этой стадии, в частности, предстоит определить, с какой частотой детям необходимо будет делать прививку от COVID-19, а также установить эффективность препарата против нового штамма «Омикрон».

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В конце декабря препарат поступит в Ленинградскую область, вакцинация начнется после Нового года, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф». В Петрозаводске открыли молодежный центр вакцинации от COVID-19. В Карелии коронавирусом на сегодняшний день заразились свыше 10,3 тыс. детей. «Известия» запросили Минздрав РФ о том, когда и в какие еще регионы вакцина отправится в первую очередь.

Детская болезнь

В 2021 году коронавирусом в России заболели свыше 570 тыс. детей. Это 9,5% от всех случаев ковида в стране, заявили в Минздраве. Болеют в том числе даже новорожденные.

Дети в среднем переносят ковид легче взрослых, поскольку их иммунитет более активный, объяснил Вадим Покровский. Тем не менее, около 5% из них болеют тяжело. Негативную роль сыграл более опасный, чем его предшественники, и агрессивный в отношении детей штамм «Дельта», добавил специалист.

Иногда заболевают и новорожденные. Но если мать во время беременности сделала прививку от коронавируса, ее антитела передаются и малышу, напомнил Вадим Покровский. Беременность не становится противопоказанием к вакцинации.

Укольный случай
скорая помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков предполагает, что существенная часть детей не попала в статистику заболеваемости. Вадим Покровский соглашается — много подростков перенесли заболевание бессимптомно. Исходя из этого, Евгений Тимаков оценивает популяционный иммунитет к коронавирусу у детей примерно в 50%. Это иммунитет, развившийся в результате перенесенного заболевания — явного или скрытого.

Только добровольцы

Чтобы в России выработался коллективный иммунитет к ковиду, вакцинировать нужно не менее 80% подростков, утверждает Евгений Тимаков: «Процент тот же, что и для взрослого населения».

Что касается возможных побочных эффектов после прививки, они могут наблюдаться и у подростков. Например, повышение температуры. Но они точно не будут тяжелее, чем у взрослых. В целом, это индивидуальный вопрос, — заметил Вадим Покровский.

По его словам, детей от 12 до 15 лет будут прививать с согласия родителей, подростки старше 15 лет смогут принять решение сами. Вакцинация от коронавируса обязательной не будет — даже в качестве условия для выхода на очное обучение, утверждает специалист.

Укольный случай
вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— Сейчас у нас не является обязательной даже вакцинация от кори, очень опасной болезни. Отсутствие прививки не может стать поводом для отстранения ребенка от очной учебы. Думаю, что и в случае прививки от COVID-19 будет так же. Менять законодательство ради этого не станут. По закону обязать родителя сделать ребенку прививку нельзя, — подчеркнул Покровский.

Вакцинацию от коронавируса можно сделать рекомендуемой и ввести в график прививок, сказал «Известиям» Евгений Тимаков. Кроме того, в случае угрозы общественной безопасности, контакты детей действительно следует ограничивать и переводить их на удаленное обучение, считает он.

Ряд стран уже активно вакцинируют детей. Так, в Китае привиты свыше 85 млн человек в возрасте от 3 до 11 лет, из них около 50 млн получили третьи дозы вакцины. В Нидерландах рекомендовали прививать от вируса всех здоровых детей от 5 до 11 лет. Прививочные кампании для детей и подростков стартовали в США, ЕС, Австралии, Канаде, Израиле, на Украине.

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