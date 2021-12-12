Ученые назвали нужное для защиты от «Омикрона» количество доз Pfizer

Израильские ученые выяснили, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса Pfizer около шести месяцев назад практически не обладают защитой от штамма «Омикрон». При этом те, кто вакцинировался третьей прививкой, защищены от вируса.

Исследования, проведенные в крупнейшем израильском Медицинском центре имени Хаима Шибы, были основаны на изучении сыворотки работников медцентра, которые были привиты препаратом Pfizer.

Участников опыта разделили на две группы по количеству полученных доз препарата. В одной группе были работники, вакцинированные двумя компонентами препарата Pfizer около полугода назад; также они имели право на третью дозу, но на данный момент не получили ее. Вторую группу составили получившие бустерную (дополнительную, третью) дозу.

«Хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита», — говорится в исследовании.

При этом выяснилось, что те участники, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против «Омикрона».

Ученые сравнивали способность антител в крови представителей двух групп нейтрализовать штаммы «Омикрон» и «Дельта». Результаты исследования показывают, что две дозы Pfizer по-прежнему защищают от «Дельта»-варианта. При этом защитная способность бустерной дозы против нового штамма коронавируса существенно ниже.

Ранее в субботу сообщалось, что ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделили образец штамма коронавируса «Омикрон» из организмов двоих заразившихся россиян.

При этом директор НИЦ Александр Гинцбург уточнил, что пока рано менять российскую вакцину «Спутник V» под новую мутацию, поскольку сначала важно изучить эффективность существующего препарата перед «Омикрон»-штаммом.

10 декабря генеральный директор центра разработки вакцины «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против нового штамма коронавируса — «Омикрон». По его словам, в начале недели в центре «Вектор» были отсеквенированы геномы нового штамма, что позволяет в ближайшее время приступить к его изучению.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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