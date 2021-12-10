Разработчик заявил об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против «Омикрон»-штамма

Вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против нового штамма коронавируса — «Омикрон». Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил генеральный директор центра разработки вакцины «Вектор» Ринат Максютов на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

«Те пептиды, которые входят в состав вакцины, они устойчивы против актуальных вариантов (коронавируса), и эффективны (...) Аналогичные результаты мы ожидаем против штамма «Омикрон», на практике проверим это в самое ближайшее время», — сказал он.

Максютов добавил, что в начале недели в центре «Вектор» были отсеквенированы геномы нового штамма, что позволяет в ближайшее время приступить к его изучению.

Ранее, 10 декабря, молекулярный биолог Георгий Базыкин спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 из-за «Омикрона». Он отметил, что новый штамм достаточно быстро может вытеснить «Дельту» в России, судя по тому, какую динамику он показывает в Южной Африке и в Великобритании. Специалист напомнил, что так уже произошло с «Дельтой», когда она буквально за один месяц вытеснила в России все предыдущие варианты, отметил Георгий Базыкин.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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