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Биолог спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 из-за «Омикрона»

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Штамм коронавируса «Омикрон» достаточно быстро может вытеснить «Дельту» в России, судя по тому, какую динамику он показывает в Южной Африке и в Великобритании. Об этом в интервью «Известиям» заявил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин. По его словам, это вопрос нескольких недель, возможно — месяцев.

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«К сожалению, в России читаются геномы меньше чем одного случая из тысячи среди всех инфекций. Поэтому «Омикрон» может уже быть здесь, хотя мы его еще не видим, — сказал специалист. — Но ведь как устроен экспоненциальный процесс? Сначала вам кажется, что рост происходит не очень быстро. У вас есть, может быть, несколько недель, пока частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно, очень быстро. На самом деле это всё тот же самый экспоненциальный процесс, просто он на ранней стадии только набирает силу».

Так уже произошло с «Дельтой», когда она буквально за один месяц вытеснила в России все предыдущие варианты, отметил Георгий Базыкин.

«Если у нас будет реализовываться такой же сценарий, какой реализуется сейчас в Южной Африке и в Великобритании, то у нас будет то же самое», — резюмировал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»

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