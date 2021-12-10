По итогам ноября инфляция в США достигла максимума за 39 лет

Инфляция в США достигла рекордного уровня за 39 лет. По данным министерства труда США, в ноябре рост цен ускорился до 6,8%. При этом базовая инфляция в Штатах составила только 4,9%, передает телеканал «Известия». Главные «ускорители» цен — продовольствие и энергоносители. За год продукты в стране подорожали на 6%. Стоимость топлива подскочила сразу на 33%. ФРС пока не спешит поднимать процентные ставки. С ноября Федрезерв станет выкупать с рынка меньше облигаций.

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