Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма «Омикрон»

Израиль закрыл на две недели границы для иностранцев на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщили 27 ноября в канцелярии премьер-министра страны Нафтали Беннета.

Отмечается, что соответствующее решение приняла министерская комиссия по борьбе с COVID-19. Так, иностранцам будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям

«Сейчас мы находимся в состоянии неопределенности. Это непростой период, но мы все полны решимости сохранить наши огромные достижения — открытый Израиль с функционирующей экономикой и открытой системой образования, это главный приоритет. Для этого нам потребуется очень тщательный контроль за границами государства, действовать [необходимо] осторожно и с минимумом рисков», — написал премьер в своем Twitter.

При этом возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту, а также пройти карантин. Для переболевших и вакцинированных изоляция продлится трое суток, для непривитых — неделя при условии негативного повторного теста и 14 дней — без него.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.

Кроме того, в Нидерландах власти проверяют на наличие новой мутации у десятков вернувшихся из Южной Африки граждан.

При этом в России случаев штамма «Омикрон» пока не выявлено.

В этотже день итальянские ученые из госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») показали изображение белка нового штамма «Омикрон» и сравнили его с вариантом «Дельта». Согласно данным исследователей, в «Дельта» было 18 мутировавших аминокислотных остатков, при этом в варианте «Омикрон» их 43.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.