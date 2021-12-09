«Мы привлекаем средства стран, которые никогда не инвестировали в РФ»
Российский рынок оказался крайне привлекательным для иностранных инвесторов в период восстановления экономики от последствий пандемии. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Накануне десятилетнего юбилея фонда он рассказал о перспективных направлениях для вложений, а также пояснил, что значит самовоспроизводящийся инвестиционный цикл и почему за ним будущее. Кирилл Дмитриев сообщил, что для производящих «Спутник V» предприятий уже отработан процесс технологического трансфера, который позволит очень быстро начать выпуск вакцин против новых инфекций. Кроме того, руководитель РФПИ поделился мнением, почему суверенный фонд — это не только инвестиции, но и тонкая дипломатия, и как всё это помогает технологическому развитию российских компаний.
Магическая модель
— В чем особенность модели РФПИ, чем он принципиально отличается от других фондов?
— В основе деятельности РФПИ действительно лежит уникальная модель. Она заключается в том, что мы не просто куда-то расходуем средства, мы с доходностью инвестируем их в очень интересные, важные, знаковые для страны проекты. При этом мы получаем очень значимый мультипликативный эффект, потому что в среднем на рубль, вложенный нами, около девяти рублей вкладывают наши партнеры.
Таким образом, это фактически магическая модель, где средства не просто куда-то уходят — они возвращаются назад со значимой доходностью, при этом создаются очень важные для людей предприятия, элементы инфраструктуры, высокотехнологичные компании.
Например, клиника «Мать и дитя», присутствие которой расширилось с трех регионов до 25, после того как мы инвестировали в нее. С этого момента открылись 40 новых медицинских центров, было создано около 10 тыс. рабочих мест, в госпиталях группы «Мать и дитя» родилось более 60 тыс. детей.
Еще один пример — технопарк бывшего аэропорта Тушино «Ростех-Сити». Мы с нуля привлекли туда инвесторов из шести стран. Создан жилой квартал, создан технопарк на 20 тыс. сотрудников. Там 400 тыс. кв. м жилой площади на 6 тыс. семей, созданы все элементы социальной инфраструктуры. Этот проект получил несколько ведущих наград как лучший офисный проект в Европе.
Мы и многие из наших партнеров вложили средства в Центральную кольцевую автомобильную дорогу. А это не только сокращение транзитного трафика через Москву и Подмосковье на 30%, но и создание 200 тыс. новых рабочих мест в регионе.
Есть у нас инвестиции в высокотехнологичные компании, например онлайн-кинотеатр ivi, которым многие пользуются. Деньги вкладываются с доходностью, важные для россиян предприятия развиваются, и доверие с партнерами по всему миру укрепляется.
Мы активно используем партнерство с другими фондами, чтобы всё больше и больше денег приходило в Россию. Поэтому это действительно уникальная модель.
Деятельности РФПИ очень помогает взаимодействие с правительством. Мы видим, что правительство заточено на увеличение инвестиций, на их активное использование для экономического роста России.
Инвестиционный портфель
— Как за десять лет существования фонда изменился портфель активов? И что изменилось за пандемийные годы? Наверняка коронавирус оказал влияние на работу фонда.
— Мы сделали инвестиции в различные предприятия с 30 фондами из 18 стран. В последнее время мы активно увеличивали инвестиции и в инфраструктуру, и в высокотехнологичный сектор. Очень важно, что всё больше и больше инвесторов вкладывают средства вместе с нами автоматически. У нас есть восемь автоматических партнеров, среди них — Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн.
В последнее время мы всё больше и больше вкладываем в здравоохранение. Это не только наша триада против СOVID — тесты, препараты и вакцина, но это и такие клиники, как «Мать и дитя», это онлайн-медицина — компания «Доктис». Мы активно инвестируем в медицину и высокотехнологичный сектор. Эти сферы, безусловно, растут в нашем портфеле.
— Если говорить об иностранных инвесторах, что, помимо непосредственно денег, некоего надзора, несет в себе их участие?
— Мы привлекаем значимое количество иностранных средств от государств, которые фактически никогда не инвестировали в Россию, — это Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока. У нас очень много инвестиций с суверенными фондами Азии и других стран. Это значимый объем инвестиций, это уверенность в российском рынке, это примеры того, что они будут инвестировать всё больше и больше. С ОАЭ мы уже проинвестировали в 65 компаний.
Второй элемент — это не только деньги, но их знания, а также знания их портфельных компаний, в том числе возможность делать наши компании более глобальными. За счет наших партнеров на Ближнем Востоке, в Азии у наших высокотехнологичных предприятий есть возможность выходить на такие довольно сложные рынки, как азиатский и ближневосточный, получать там очень большую поддержку.
Причем не только от фондов, которые являются нашими партнерами, но и от тысячи их портфельных компаний по всему миру. Фактически мы являемся членом системы фондов, где у нас около 100 компаний, у многих фондов там и 200, и 300 компаний по всему миру, мы помогаем им взаимодействовать. Это не только средства и компетенции, но и практическая помощь нашим предприятиям в выходе на глобальные рынки.
— Какие проекты и направления сейчас в приоритете у иностранных инвесторов? Повлияла ли на выбор этих направлений пандемия?
— Безусловно, пандемия влияет, и мы видим увеличение интереса к высокотехнологичным онлайн-инвестициям. Мы вложили средства в компанию Ntech, которая является одним из лидеров в искусственном интеллекте, распознавании лиц. Видим, что инвестиции в искусственный интеллект, в генетику активно нарастают. Мы видим интерес к российскому рынку в принципе, потому что он крайне привлекателен на фоне инфляционных процессов, которые мы наблюдаем во всем мире. Инвесторам интересны и высокотехнологичные инфраструктурные секторы, и традиционные, в том числе энергетика, ресурсы.
Всё больше и больше инвестиций у нас идут в экологические проекты. Например, с компанией Fortum мы инвестируем в крупнейшие парки ветроэлектростанций и солнечных электростанций. Это то, что интересно для инвесторов.
Признание «Спутника»
— Как себя зарекомендовал наш «Спутник V», и в какие страны сейчас поставляется вакцина? Есть ли данные по количеству людей в мире, привитых ею?
— «Спутник V» уже зарегистрирован в более чем 70 странах. Активно используется не только наша двухкомпонентная прививка «Спутник V», но и «Спутник Лайт», который является и отдельной успешной вакциной, и бустером, в том числе для других вакцин. Мы видим, что недавно Аргентина зарегистрировала «Спутник Лайт» как универсальный бустер для других вакцин и даже президент Аргентины привился «Спутником Лайт». Это сделали и Эмираты, и Филиппины. Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире.
Около двух недель назад исследование, проведенное в Венгрии, показало, что «Спутник V» защищает от смерти от COVID на 98%. Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Там были Moderna, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, и «Спутник» показал самую высокую эффективность.
Мы также видим, что эффективность «Спутника» длится дольше, чем у других вакцин. Эффективность вакцин мРНК, которые используются в США и Европе, резко падает: уже после четырех месяцев она составляет менее 50%, после шести месяцев — менее 30%. Мы же показали, что в Сан-Марино и других странах эффективность «Спутника» около 80% через шесть месяцев после введения. Это долгоиграющая вакцина, ее безопасность доказана данными из всех стран, где «Спутник» используется, включая Мексику, где показано, что у «Спутника» нет серьезных побочных эффектов, а количество несерьезных побочных эффектов в разы меньше, чем у других вакцин. Это данные о более чем 100 млн человек в мире за пределами России, которые получили вакцину «Спутник V».
РФПИ сыграл очень важную роль не только в клинических испытаниях за рубежом, не только в регистрации вакцины в 71 стране, но и в получении этих данных, которые крайне важны для того, чтобы видеть: абсолютно разные страны, независимые регуляторы, независимые ученые подтверждают, что «Спутник» — это самая эффективная, безопасная и долгоиграющая вакцина в мире.
Готовность к новой пандемии
— Какую роль РФПИ сыграл в том, что «Спутник» выпускают уже не только в России?
— Здесь РФПИ сыграл ключевую роль. Мы договорились более чем с 10 странами и более чем с 20 производителями о выпуске «Спутника V», а также о производстве «Спутника Лайт», который в дальнейшем будет одной из главных вакцин, производимых за рубежом. Ведь нужны бустеры — уже в следующем году их потребуется больше, чем первоначальной вакцины.
Мы договорились в том числе с Serum Institute of India — крупнейшим производителем вакцин в мире. В Индии у нас уже шесть компаний производят «Спутник V», и мы всё больше и больше ориентируем их на производство «Спутника Лайт». «Спутник» производится и в Корее, и в Китае, и во многих других странах. Мы построили сеть производств, которую наполняют не только российские производители.
Эта сеть не просто позволит нам производить сейчас «Спутник V» и «Лайт» в достаточном объеме для всего мира. На случай новой пандемии у нас уже отработан процесс технологического трансфера на эти предприятия, который позволит очень быстро начать выпускать новые вакцины и бороться против новых инфекций.
— Я правильно понимаю, что эти страны производят вакцину для внутреннего рынка? Или же они передают препарат и в другие государства?
— Они производят вакцины для своих рынков, но также могут и экспортировать их.
Это связано с довольно большим спросом на «Спутник» по всему миру. Важно, чтобы мы создали различные центры производства вакцины в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.
— Россия контролирует качество производства?
— Безусловно, контроль качества — ключевой элемент. Все производимые вакцины проверяются Центром Гамалеи, они должны полностью соответствовать существующим российским стандартам. Институт Гамалеи контролирует вакцину, произведенную по всему миру, и мы видим, что наши партнеры производят очень качественные препараты.
— Сейчас всех очень беспокоит новый штамм коронавируса «Омикрон». По вашим данным, как «Спутник V» и «Спутник Лайт» защищают от нового штамма? Проводятся ли исследования?
— «Спутник» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций.
Тем не менее Институт Гамалеи изучает этот штамм, и уже через две недели будут окончательные выводы по штамму «Омикрон». Важно, что, если вдруг в будущем понадобится адаптировать платформу «Спутник» под новых возбудителей коронавируса, это займет очень короткий период времени, буквально через два-три месяца мы можем производить новую форму вакцины.
— При поддержке РФПИ компания «Герофарм» стала единственным в России производителем инсулина полного цикла. Удастся ли теперь полностью, на 100% обеспечить Россию инсулином? Будет ли наращиваться производство?
— Россия уже на 100% обеспечена инсулином, который производится в нашей стране. Мы еще и экспортируем инсулин, в том числе «Герофарма», в различные страны, и это тоже очень важный пример инвестиций РФПИ. «Герофарм» пришел с идеей создать полный цикл производства инсулина, построил завод площадью в 11 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге. И это дало возможность полностью обеспечить Россию инсулином, а также экспортировать его.
Более того, сейчас опыт «Герофарма» очень интересен другим государствам, они обращаются к компании с просьбой построить инсулиновые заводы в других странах, для того чтобы тоже убрать зависимость от его импорта. Это пример успешной инвестиции, успешной компании, который и в дальнейшем будет развиваться, в том числе за счет партнерства РФПИ.
Угрозы и риски
— На днях Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о том, что ЕС и США рассматривают санкции в отношении крупнейших российских банков и РФПИ. Насколько эти угрозы, если они осуществятся, повлияют на работу фонда?
— РФПИ — это абсолютно неполитический фонд. Мы много инвестируем в именно неполитические проекты фактически с 20 странами, создали с ними абсолютное доверие. Важно, что мы и так работаем несмотря на то, что постоянно создается довольно много преград из-за конкурентной борьбы и желания сдерживать Россию. Из десяти лет существования, по крайней мере, последние семь-восемь мы живем в постоянной атмосфере прессинга ряда государств, которым не нравится, что Россия выстраивает мощные партнерские связи с другими странами.
Соединенным Штатам надо понимать, что они сидят на пороховой бочке очень большого долларового долга, который постоянно увеличивается. За последние два года они напечатали 40% новых долларов.
Суверенные фонды мира и так находятся в довольно нервозном состоянии, потому что они видят, что постоянная печать доллара и увеличение долга США создает риски для их триллионных вложений в долларовые инструменты.
Мы считаем, что в администрации США найдутся экономисты и финансисты, которые подскажут, что любые действия против суверенных фондов могут создать очень серьезные риски для финансовой системы США и роли доллара в мировой экономике.
— Вы уже упоминали об уникальной модели РФПИ. А может ли она стать прототипом не только для других фондов? Применима ли эта модель в больших масштабах?
— Мы хотим показать, что пример деятельности РФПИ — это пример инвестиционного экономического роста. Мы все говорим о трансформации российской экономики, и тут возникает вопрос — какая модель трансформации востребована? Мы считаем, что востребована модель инвестиционного экономического роста, где всё больше вложений, правильно структурированных в различные доходные секторы, позволят экономике расти быстрее. РФПИ своим примером — а это более 90 инвестиций с партнерами — доказывает мощь такого подхода, где деньги инвестируются с доходностью, создаются важные предприятия, и всё это способствует экономическому росту. Это то, что мы называем самовоспроизводящимся инвестиционным циклом. Так мы можем эффективно наращивать инвестиции, которые способствуют экономическому росту России.