«Мы привлекаем средства стран, которые никогда не инвестировали в РФ»

Российский рынок оказался крайне привлекательным для иностранных инвесторов в период восстановления экономики от последствий пандемии. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев . Накануне десятилетнего юбилея фонда он рассказал о перспективных направлениях для вложений, а также пояснил, что значит самовоспроизводящийся инвестиционный цикл и почему за ним будущее. Кирилл Дмитриев сообщил, что для производящих «Спутник V» предприятий уже отработан процесс технологического трансфера, который позволит очень быстро начать выпуск вакцин против новых инфекций . Кроме того, руководитель РФПИ поделился мнением, почему суверенный фонд — это не только инвестиции, но и тонкая дипломатия, и как всё это помогает технологическому развитию российских компаний.

Магическая модель

— В чем особенность модели РФПИ, чем он принципиально отличается от других фондов?

— В основе деятельности РФПИ действительно лежит уникальная модель. Она заключается в том, что мы не просто куда-то расходуем средства, мы с доходностью инвестируем их в очень интересные, важные, знаковые для страны проекты. При этом мы получаем очень значимый мультипликативный эффект, потому что в среднем на рубль, вложенный нами, около девяти рублей вкладывают наши партнеры.

Таким образом, это фактически магическая модель , где средства не просто куда-то уходят — они возвращаются назад со значимой доходностью, при этом создаются очень важные для людей предприятия, элементы инфраструктуры, высокотехнологичные компании .

Например, клиника «Мать и дитя», присутствие которой расширилось с трех регионов до 25, после того как мы инвестировали в нее . С этого момента открылись 40 новых медицинских центров, было создано около 10 тыс. рабочих мест, в госпиталях группы «Мать и дитя» родилось более 60 тыс. детей.

Мы привлекаем средства Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Еще один пример — технопарк бывшего аэропорта Тушино «Ростех-Сити». Мы с нуля привлекли туда инвесторов из шести стран . Создан жилой квартал, создан технопарк на 20 тыс. сотрудников. Там 400 тыс. кв. м жилой площади на 6 тыс. семей, созданы все элементы социальной инфраструктуры. Этот проект получил несколько ведущих наград как лучший офисный проект в Европе.

Мы и многие из наших партнеров вложили средства в Центральную кольцевую автомобильную дорогу . А это не только сокращение транзитного трафика через Москву и Подмосковье на 30%, но и создание 200 тыс. новых рабочих мест в регионе.

Есть у нас инвестиции в высокотехнологичные компании, например онлайн-кинотеатр ivi, которым многие пользуются. Деньги вкладываются с доходностью, важные для россиян предприятия развиваются, и доверие с партнерами по всему миру укрепляется .

Мы активно используем партнерство с другими фондами, чтобы всё больше и больше денег приходило в Россию. Поэтому это действительно уникальная модель.

Деятельности РФПИ очень помогает взаимодействие с правительством. Мы видим, что правительство заточено на увеличение инвестиций, на их активное использование для экономического роста России .

Инвестиционный портфель

— Как за десять лет существования фонда изменился портфель активов? И что изменилось за пандемийные годы? Наверняка коронавирус оказал влияние на работу фонда.

— Мы сделали инвестиции в различные предприятия с 30 фондами из 18 стран. В последнее время мы активно увеличивали инвестиции и в инфраструктуру, и в высокотехнологичный сектор. Очень важно, что всё больше и больше инвесторов вкладывают средства вместе с нами автоматически . У нас есть восемь автоматических партнеров, среди них — Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн.

В последнее время мы всё больше и больше вкладываем в здравоохранение. Это не только наша триада против СOVID — тесты, препараты и вакцина , но это и такие клиники, как «Мать и дитя», это онлайн-медицина — компания «Доктис». Мы активно инвестируем в медицину и высокотехнологичный сектор. Эти сферы, безусловно, растут в нашем портфеле.

Мы привлекаем средства Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Если говорить об иностранных инвесторах, что, помимо непосредственно денег, некоего надзора, несет в себе их участие?

— Мы привлекаем значимое количество иностранных средств от государств, которые фактически никогда не инвестировали в Россию , — это Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока. У нас очень много инвестиций с суверенными фондами Азии и других стран. Это значимый объем инвестиций, это уверенность в российском рынке, это примеры того, что они будут инвестировать всё больше и больше. С ОАЭ мы уже проинвестировали в 65 компаний.

Второй элемент — это не только деньги, но их знания, а также знания их портфельных компаний , в том числе возможность делать наши компании более глобальными. За счет наших партнеров на Ближнем Востоке, в Азии у наших высокотехнологичных предприятий есть возможность выходить на такие довольно сложные рынки, как азиатский и ближневосточный, получать там очень большую поддержку.

Причем не только от фондов, которые являются нашими партнерами, но и от тысячи их портфельных компаний по всему миру. Фактически мы являемся членом системы фондов, где у нас около 100 компаний, у многих фондов там и 200, и 300 компаний по всему миру, мы помогаем им взаимодействовать. Это не только средства и компетенции, но и практическая помощь нашим предприятиям в выходе на глобальные рынки .

— Какие проекты и направления сейчас в приоритете у иностранных инвесторов? Повлияла ли на выбор этих направлений пандемия?

— Безусловно, пандемия влияет, и мы видим увеличение интереса к высокотехнологичным онлайн-инвестициям. Мы вложили средства в компанию Ntech, которая является одним из лидеров в искусственном интеллекте, распознавании лиц. Видим, что инвестиции в искусственный интеллект, в генетику активно нарастают. Мы видим интерес к российскому рынку в принципе , потому что он крайне привлекателен на фоне инфляционных процессов, которые мы наблюдаем во всем мире. Инвесторам интересны и высокотехнологичные инфраструктурные секторы, и традиционные, в том числе энергетика, ресурсы.

Всё больше и больше инвестиций у нас идут в экологические проекты . Например, с компанией Fortum мы инвестируем в крупнейшие парки ветроэлектростанций и солнечных электростанций. Это то, что интересно для инвесторов.

Признание «Спутника»

— Как себя зарекомендовал наш «Спутник V», и в какие страны сейчас поставляется вакцина? Есть ли данные по количеству людей в мире, привитых ею?

— «Спутник V» уже зарегистрирован в более чем 70 странах. Активно используется не только наша двухкомпонентная прививка «Спутник V», но и «Спутник Лайт», который является и отдельной успешной вакциной, и бустером , в том числе для других вакцин. Мы видим, что недавно Аргентина зарегистрировала «Спутник Лайт» как универсальный бустер для других вакцин и даже президент Аргентины привился «Спутником Лайт». Это сделали и Эмираты, и Филиппины. Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире.

Около двух недель назад исследование, проведенное в Венгрии, показало, что «Спутник V» защищает от смерти от COVID на 98%. Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые . Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Там были Moderna, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, и «Спутник» показал самую высокую эффективность.

Мы привлекаем средства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Мы также видим, что эффективность «Спутника» длится дольше, чем у других вакцин . Эффективность вакцин мРНК, которые используются в США и Европе, резко падает: уже после четырех месяцев она составляет менее 50%, после шести месяцев — менее 30%. Мы же показали, что в Сан-Марино и других странах эффективность «Спутника» около 80% через шесть месяцев после введения. Это долгоиграющая вакцина, ее безопасность доказана данными из всех стран, где «Спутник» используется, включая Мексику, где показано, что у «Спутника» нет серьезных побочных эффектов, а количество несерьезных побочных эффектов в разы меньше, чем у других вакцин. Это данные о более чем 100 млн человек в мире за пределами России, которые получили вакцину «Спутник V» .

РФПИ сыграл очень важную роль не только в клинических испытаниях за рубежом, не только в регистрации вакцины в 71 стране, но и в получении этих данных, которые крайне важны для того, чтобы видеть: абсолютно разные страны, независимые регуляторы, независимые ученые подтверждают, что «Спутник» — это самая эффективная, безопасная и долгоиграющая вакцина в мире .

Готовность к новой пандемии

— Какую роль РФПИ сыграл в том, что «Спутник» выпускают уже не только в России?

— Здесь РФПИ сыграл ключевую роль. Мы договорились более чем с 10 странами и более чем с 20 производителями о выпуске «Спутника V», а также о производстве «Спутника Лайт» , который в дальнейшем будет одной из главных вакцин, производимых за рубежом. Ведь нужны бустеры — уже в следующем году их потребуется больше, чем первоначальной вакцины .

Мы договорились в том числе с Serum Institute of India — крупнейшим производителем вакцин в мире. В Индии у нас уже шесть компаний производят «Спутник V», и мы всё больше и больше ориентируем их на производство «Спутника Лайт» . «Спутник» производится и в Корее, и в Китае , и во многих других странах. Мы построили сеть производств, которую наполняют не только российские производители.

Эта сеть не просто позволит нам производить сейчас «Спутник V» и «Лайт» в достаточном объеме для всего мира. На случай новой пандемии у нас уже отработан процесс технологического трансфера на эти предприятия, который позволит очень быстро начать выпускать новые вакцины и бороться против новых инфекций .

— Я правильно понимаю, что эти страны производят вакцину для внутреннего рынка? Или же они передают препарат и в другие государства?

— Они производят вакцины для своих рынков, но также могут и экспортировать их.

Это связано с довольно большим спросом на «Спутник» по всему миру. Важно, чтобы мы создали различные центры производства вакцины в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

Мы привлекаем средства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Россия контролирует качество производства?

— Безусловно, контроль качества — ключевой элемент. Все производимые вакцины проверяются Центром Гамалеи , они должны полностью соответствовать существующим российским стандартам. Институт Гамалеи контролирует вакцину, произведенную по всему миру, и мы видим, что наши партнеры производят очень качественные препараты.

— Сейчас всех очень беспокоит новый штамм коронавируса «Омикрон». По вашим данным, как «Спутник V» и «Спутник Лайт» защищают от нового штамма? Проводятся ли исследования?

— «Спутник» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций .

Тем не менее Институт Гамалеи изучает этот штамм, и уже через две недели будут окончательные выводы по штамму «Омикрон» . Важно, что, если вдруг в будущем понадобится адаптировать платформу «Спутник» под новых возбудителей коронавируса, это займет очень короткий период времени, буквально через два-три месяца мы можем производить новую форму вакцины .

— При поддержке РФПИ компания «Герофарм» стала единственным в России производителем инсулина полного цикла. Удастся ли теперь полностью, на 100% обеспечить Россию инсулином? Будет ли наращиваться производство?

— Россия уже на 100% обеспечена инсулином, который производится в нашей стране . Мы еще и экспортируем инсулин, в том числе «Герофарма», в различные страны, и это тоже очень важный пример инвестиций РФПИ. «Герофарм» пришел с идеей создать полный цикл производства инсулина, построил завод площадью в 11 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге. И это дало возможность полностью обеспечить Россию инсулином, а также экспортировать его.

Более того, сейчас опыт «Герофарма» очень интересен другим государствам, они обращаются к компании с просьбой построить инсулиновые заводы в других странах , для того чтобы тоже убрать зависимость от его импорта. Это пример успешной инвестиции, успешной компании, который и в дальнейшем будет развиваться, в том числе за счет партнерства РФПИ.

Угрозы и риски

— На днях Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о том, что ЕС и США рассматривают санкции в отношении крупнейших российских банков и РФПИ. Насколько эти угрозы, если они осуществятся, повлияют на работу фонда?

— РФПИ — это абсолютно неполитический фонд. Мы много инвестируем в именно неполитические проекты фактически с 20 странами, создали с ними абсолютное доверие. Важно, что мы и так работаем несмотря на то, что постоянно создается довольно много преград из-за конкурентной борьбы и желания сдерживать Россию . Из десяти лет существования, по крайней мере, последние семь-восемь мы живем в постоянной атмосфере прессинга ряда государств , которым не нравится, что Россия выстраивает мощные партнерские связи с другими странами.

Соединенным Штатам надо понимать, что они сидят на пороховой бочке очень большого долларового долга, который постоянно увеличивается. За последние два года они напечатали 40% новых долларов.

Мы привлекаем средства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Суверенные фонды мира и так находятся в довольно нервозном состоянии, потому что они видят, что постоянная печать доллара и увеличение долга США создает риски для их триллионных вложений в долларовые инструменты.

Мы считаем, что в администрации США найдутся экономисты и финансисты, которые подскажут, что любые действия против суверенных фондов могут создать очень серьезные риски для финансовой системы США и роли доллара в мировой экономике.

— Вы уже упоминали об уникальной модели РФПИ. А может ли она стать прототипом не только для других фондов? Применима ли эта модель в больших масштабах?

— Мы хотим показать, что пример деятельности РФПИ — это пример инвестиционного экономического роста . Мы все говорим о трансформации российской экономики, и тут возникает вопрос — какая модель трансформации востребована? Мы считаем, что востребована модель инвестиционного экономического роста, где всё больше вложений, правильно структурированных в различные доходные секторы, позволят экономике расти быстрее . РФПИ своим примером — а это более 90 инвестиций с партнерами — доказывает мощь такого подхода, где деньги инвестируются с доходностью, создаются важные предприятия, и всё это способствует экономическому росту. Это то, что мы называем самовоспроизводящимся инвестиционным циклом . Так мы можем эффективно наращивать инвестиции, которые способствуют экономическому росту России.