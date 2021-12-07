Навострилась биржа: как рынки реагируют на встречу Путина и Байдена

На отечественном рынке акций перед онлайн-встречей лидеров России и США, несмотря на рост индексов, сохраняется нервозность , отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Инвесторы не особо верят в позитивный исход переговоров Владимира Путина и Джо Байдена . Если их прогнозы и слухи о введении санкций подтвердятся, то падение котировок акций и ослабление курса рубля неизбежны. Однако при нейтральном или положительном результате диалога нацвалюта продолжит торговаться в коридоре 71,5–75 руб./$ и 80–85 руб./€ .

Накал на рынках

Российские фондовые индексы 7 декабря открылись в положительной зоне: к 10:05 индекс Мосбиржи вырос на 1,51%, до 3867 пунктов, РТС — на 1,36%, до 1644 . Тогда как накануне, 6 декабря, демонстрировалось падение на 2,63% (до 3810) и 2,77% (до 1622) соответственно на фоне обострения санкционной риторики и предстоящей встречи президентов РФ и США. В ходе торгов в день переговоров лидеров индикаторы оставались в плюсе, не считая небольшую просадку ближе к полудню. К 16:00 рублевый и долларовый индексы показывали рост. Тем временем рубль в моменте стоил 74,6 за доллар, 84,1 — за евро, а нефть Brent торговалась по $75 за баррель .

Обстановка на рынке 7 декабря достаточно нервная, оценивает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер . По его словам, неопределенность сохраняется, а давление на Россию через подконтрольные западу СМИ росло последние недели. Надежд на прорыв отношений нет, но временное успокоение возможно , полагает аналитик. Геополитический фактор сейчас доминирует и связи рынка с глобальными площадками бумаг и сырья очень слабые, добавил он.

Навострилась биржа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Рынок акций РФ остается под давлением, несмотря на благоприятный внешний фон, подчеркнул и ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин . Это говорит о формировании в ценах довольно высокой премии за риск, пояснил он. Информационная атака Белого дома накануне разговора Путина и Байдена спровоцировала заметное снижение индексов Мосбиржи и РТС, что создает возможности для спекулянтов, которые ждут разрядки после встречи президентов, считает эксперт.

С утра рынок показал небольшой рост, но ситуация выглядит довольно слабо, характеризует положение дел руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых . По ее словам, идет консолидация у локальных минимумов, и, по всей видимости, инвестиционное сообщество не особо верит, что встреча лидеров России и США будет плодотворной. Видно, что на отскоках инвесторы продолжают фиксировать прибыль и кратковременный даунсайд (ожидание падения стоимости активов. — «Известия») еще не исчерпан, констатировала она.

В то же время, говоря о стоимости нацвалюты, Михаил Зельцер отметил, что пока действует геополитический дисконт в курсе рубля, иные рыночные драйверы отходят на второй план . Сейчас рубль ослабевает на фоне потенциального введения новых санкций, согласился аналитик «Финама» Андрей Маслов. Но пока слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину ничем не подтверждены, а успешные переговоры лидеров двух государств снизят накал. Тогда как противоположный исход может ударить по нацвалюте, резюмировал он.

Навострилась биржа Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Два сценария

Рынок не предполагает каких-либо новых масштабных санкций со стороны США в отношении России на текущий момент, а максимум видит точечные риски для определенных компаний и лиц, полагает директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров . По его словам, дальнейшая ситуация сильно зависит от настроений на глобальных рынках, которые всё еще находятся под давлением из-за ожидаемого повышения ставок ФРС в 2022-м, сворачивания стимулов по всему миру и угрозы вируса «Омикрон». Для РФ будет крайне важна динамика цен на нефть, которые продолжают двигаться в коридоре $70–80 за баррель, оценил он.

Эксперт полагает, что риски с новым штаммом не реализуются. Это отразится в небольшом росте глобальных индексов и в том числе умеренном отскоке индекса Мосбиржи и РТС до 4000 и 1700 соответственно до конца года. Но динамика начала 2022-го выглядит затруднительно на фоне ожидаемого ужесточения монетарной политики как в мире, так и в России, подытожил Константин Асатуров.

— Значимый рост рынок сможет показать, если только переговоры закончатся очень хорошо . Гособлигации также оттягивают на себя капитал, предлагая сейчас доходность около 9,5% с небольшим ценовым риском. Кроме того, сейчас на глобальном уровне нет особого аппетита к риску, — считает Наталья Малых.

В ситуации повышенной турбулентности уровни по биржевым индексам на конец года приводить нецелесообразно, полагает Михаил Зельцер. Говоря о курсе рубля, он добавил: в моменте истерия партнеров из-за опыта этого и прошлого годов может ослабить российскую валюту к американской до 76 рублей.

Навострилась биржа Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Очень многое зависит от переговоров лидеров РФ и США, однако если учитывать нейтральный или положительный сценарий, когда новые санкции не будут введены, рубль к концу 2021-го останется в коридоре 71,5–75 руб./$ и 80–85 руб./€, — спрогнозировал Андрей Маслов. — В поддержку нацвалюты способно выступить восстановление цен на нефть. Но в начале 2022-го рубль может ослабнуть на фоне укрепления евро и доллара до верхних границ вышеуказанных диапазонов.