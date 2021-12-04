Перезагрузочный день: чего ожидать от онлайн-саммита РФ и США
Онлайн-саммит президентов России и США пройдет 7 декабря. Главными темами предстоящих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена станут, прежде всего, региональные конфликты. Однако особое место в повестке, по мнению опрошенных «Известиям» экспертов, займет Украина. Москва ждет от встречи зафиксированных на бумаге договоренностей о нерасширении НАТО на восток, а Вашингтон готовит некий комплекс инициатив по Украине. Впрочем, главная задача двух лидеров сейчас заключается в том, чтобы не допустить начала полномасштабной войны, считают политологи. Тем временем, в начале 2022 года лидеры могут вновь увидеться, уже лично: что касается очной встречи, как подтвердили «Известиям» в пресс-службе президента России: «по ней договорятся сами президенты».
На расстоянии
Спустя полгода после саммита в Женеве, который состоялся 16 июня, мировое сообщество находится в ожидании новых переговоров лидеров двух главных ядерных держав. На этот раз встреча Владимира Путин и Джо Байдена, однако, будет лишена кулуарных бесед и различных дипломатических тонкостей. В пресс-службе Кремля подтвердили, что она состоится 7 декабря по видеосвязи.
— Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия, как пойдет разговор, — пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Наверное, имеет смысл обсудить и ситуацию вокруг Белоруссии, в частности, миграционный кризис на границе постсоветской республики со странами Евросоюза, считает научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков. Тем не менее, основной темой, скорее всего, станет именно украинский кризис, уточнил он.
Киев в последнее время неоднократно и безосновательно предупреждал западные страны о возможном вторжении России на территорию Украины. Агентство Bloomberg и вовсе сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах США, что РФ может готовить нападение в соседнюю страну в начале 2022-го.
Несмотря на то, что Москва отвергает подобные домыслы, обстановка вокруг Украины остается крайне напряженной. Кремль продолжает упрекать Киев в неисполнении Минских соглашений, выражая озабоченность тем, что Украина стягивает своих военных к зоне конфликта в Донбассе. Между тем руководитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин уже поспешил заявить о намерении обратиться к России и Белоруссии за военной помощью в случае войны.
— Сейчас самый актуальный вопрос заключается в том, как избежать третьей мировой войны, — сказал «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. — На лидерах США и России лежит огромная ответственность. Нужно смягчить напряжение, потому что территория Украины может стать местом, где вспыхнет конфликт.
Тем не менее, ситуация остается настолько шаткой, что ожидать каких-то компромиссов или прорывных решений по украинскому кризису не стоит, уверен политолог. При этом самое опасное, что конфликт может начаться даже после незначительной провокации на линии разграничения, добавил Эдуард Лозанский.
При этом, по мнению Павла Шарикова, США заинтересованы в этой встрече прежде всего для того, чтобы узнать: насколько в нынешней ситуации нужно готовиться к военному ответу и необходимости задействовать коллективные ресурсы НАТО. Как ранее заявил Джо Байден, он готовит комплекс инициатив, которые будут касаться России и Украины. Во время пресс-конференции 3 декабря американский президент сообщил, что эти меры максимально затруднят Москве реализацию «агрессивного сценария действий в отношении Украины».
Остановить экспансию
Однако Россию в контексте Украины интересует противоположное: расширение НАТО на восток. В РФ возможность вступления соседней страны в Североатлантический альянс воспринимается как пересечение «красной линии» и угроза национальной безопасности. На этом фоне Москва планирует добиться от западных партнеров юридических гарантий по исключению возможности дальнейшего продвижения альянса на восток. По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин обсудит этот вопрос с американским коллегой.
— Сейчас с учетом напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий, так уже дальше продолжаться не может, — подчеркнул помощник президента в беседе с журналистами. — В какой форме будет этот документ, сказать трудно, главное, чтобы это были зафиксированные на бумаге договоренности.
Эксперты предполагают, что и по этому вопросу лидерам будет договориться трудно. Ведь для того, чтобы дать юридические гарантии, военно-политическому блоку придется внести изменения в свой устав и отменить так называемый принцип открытых дверей, пояснил «Известиям» Павел Шариков.
Юрий Ушаков однако напомнил журналистам, что заверения о непродвижении блока давались.
— Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят. Хотя определенная фиксация заверений делалась. У нас есть запись соответствующих бесед, — отметил помощник президента.
— Байден не даст никаких гарантий. Единственное, он может сказать, что вопрос вступления страны в НАТО — это коллективное решение участников, — добавил Эдуард Лозанский. — И тогда здесь, скорее, можно рассчитывать на то, что расширение альянса на восток будут блокировать Германия и Франция, чтобы не обострять отношения с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон в целом проявляет независимость во внешней политике.
Владимир Путин и Джо Байден
Между тем, по словам Юрия Ушакова, в ходе общения президентов будет затронут и вопрос реализации российской идеи по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция). Эту инициативу Владимир Путин предложил еще в январе прошлого года на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме.
Также лидеры могут договориться о проведении личной встречи в формате тет-а-тет уже в следующем году. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что очные переговоры могут пройти в начале 2022-го.
— Что касается очной встречи — по ней договорятся сами президенты, — подтвердили «Известиям» в пресс-службе президента России.
Встреча 2.0
Вопреки царящим разногласиям, предстоящая беседа на высшем уровне, несомненно, вселяет надежду, что Москве и Вашингтону все же удастся снизить напряжение на международной арене.
— Любые встречи важны, особенно в российско-американских отношениях, которые висят на волоске, — сказал «Известиям» директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М»
Сложные взаимоотношения двух стран сохраняются, несмотря на то, что итоги июньских переговоров в Женеве, которые продлились около четырех часов, были обнадеживающими. В частности, лидеры РФ и США подписали на вилле Ла-Гранж совместное коммюнике по стратегической стабильности. В нем они подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Кроме того, главы государств приняли решение о возвращении послов в Вашингтон и Москву. Контакты представителей РФ и США, действительно, участились после саммита в Швейцарии. В частности, недавний визит в российскую столицу заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, а затем прибытие директора ЦРУ Уильяма Бернса, который даже провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, можно расценивать как положительную тенденцию.
Тем не менее, до сих пор не урегулирован конфликт вокруг российской дипломатической собственности в США, генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле остаются закрытыми. Не работает и российское торговое представительство в Вашингтоне, а также его отделение в Нью-Йорке. Помимо этого в СМИ регулярно появляется информация о взаимных высылках дипломатов и визовых скандалах. При этом, по мнению многих экспертов, именно решение дипломатических противоречий может сподвигнуть российско-американские отношения к нормализации.
— Мяч на стороне Байдена. Как раз при нем начался этот конфликт, когда он был вице-президентом, — напомнил Юрий Рогулев. — Дела у него сейчас в США складываются не очень хорошо, рейтинги падают и никаких успешных шагов нет. И как он поступит в этой ситуации — пока не ясно. Он может выступить неким миротворцем, предложить улучшение отношений и на этом попытаться улучшить свой рейтинг.
Консульство РФ в Сан-Франциско
С другой стороны, нельзя забывать про общую антироссийскую атмосферу в США, которая оказывает влияние на принятие решений президента, добавил эксперт. Поэтому не исключено, что Джо Байден все же побоится делать резкие шаги, резюмировал он.