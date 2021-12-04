Перезагрузочный день: чего ожидать от онлайн-саммита РФ и США

Онлайн-саммит президентов России и США пройдет 7 декабря. Главными темами предстоящих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена станут, прежде всего, региональные конфликты . Однако особое место в повестке, по мнению опрошенных «Известиям» экспертов, займет Украина. Москва ждет от встречи зафиксированных на бумаге договоренностей о нерасширении НАТО на восток, а Вашингтон готовит некий комплекс инициатив по Украине . Впрочем, главная задача двух лидеров сейчас заключается в том, чтобы не допустить начала полномасштабной войны, считают политологи. Тем временем, в начале 2022 года лидеры могут вновь увидеться, уже лично: что касается очной встречи, как подтвердили «Известиям» в пресс-службе президента России: «по ней договорятся сами президенты» .

На расстоянии

Спустя полгода после саммита в Женеве, который состоялся 16 июня, мировое сообщество находится в ожидании новых переговоров лидеров двух главных ядерных держав . На этот раз встреча Владимира Путин и Джо Байдена, однако, будет лишена кулуарных бесед и различных дипломатических тонкостей. В пресс-службе Кремля подтвердили, что она состоится 7 декабря по видеосвязи .

— Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия, как пойдет разговор, — пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков .

Наверное, имеет смысл обсудить и ситуацию вокруг Белоруссии, в частности, миграционный кризис на границе постсоветской республики со странами Евросоюза, считает научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков. Тем не менее, основной темой, скорее всего, станет именно украинский кризис , уточнил он.

Перезагрузочный день Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Киев в последнее время неоднократно и безосновательно предупреждал западные страны о возможном вторжении России на территорию Украины . Агентство Bloomberg и вовсе сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах США, что РФ может готовить нападение в соседнюю страну в начале 2022-го.

Несмотря на то, что Москва отвергает подобные домыслы, обстановка вокруг Украины остается крайне напряженной . Кремль продолжает упрекать Киев в неисполнении Минских соглашений, выражая озабоченность тем, что Украина стягивает своих военных к зоне конфликта в Донбассе. Между тем руководитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин уже поспешил заявить о намерении обратиться к России и Белоруссии за военной помощью в случае войны .

— Сейчас самый актуальный вопрос заключается в том, как избежать третьей мировой войны, — сказал «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. — На лидерах США и России лежит огромная ответственность . Нужно смягчить напряжение, потому что территория Украины может стать местом, где вспыхнет конфликт.

Тем не менее, ситуация остается настолько шаткой, что ожидать каких-то компромиссов или прорывных решений по украинскому кризису не стоит , уверен политолог. При этом самое опасное, что конфликт может начаться даже после незначительной провокации на линии разграничения, добавил Эдуард Лозанский.

При этом, по мнению Павла Шарикова, США заинтересованы в этой встрече прежде всего для того, чтобы узнать: насколько в нынешней ситуации нужно готовиться к военному ответу и необходимости задействовать коллективные ресурсы НАТО . Как ранее заявил Джо Байден, он готовит комплекс инициатив, которые будут касаться России и Украины. Во время пресс-конференции 3 декабря американский президент сообщил, что эти меры максимально затруднят Москве реализацию «агрессивного сценария действий в отношении Украины».

Остановить экспансию

Однако Россию в контексте Украины интересует противоположное: расширение НАТО на восток. В РФ возможность вступления соседней страны в Североатлантический альянс воспринимается как пересечение «красной линии» и угроза национальной безопасности . На этом фоне Москва планирует добиться от западных партнеров юридических гарантий по исключению возможности дальнейшего продвижения альянса на восток. По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин обсудит этот вопрос с американским коллегой.

— Сейчас с учетом напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий, так уже дальше продолжаться не может, — подчеркнул помощник президента в беседе с журналистами. — В какой форме будет этот документ, сказать трудно, главное, чтобы это были зафиксированные на бумаге договоренности.

Эксперты предполагают, что и по этому вопросу лидерам будет договориться трудно. Ведь для того, чтобы дать юридические гарантии, военно-политическому блоку придется внести изменения в свой устав и отменить так называемый принцип открытых дверей, пояснил «Известиям» Павел Шариков.

Перезагрузочный день Фото: Global Look Press/imago images.de/Xander Heinl

Юрий Ушаков однако напомнил журналистам, что заверения о непродвижении блока давались.

— Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят. Хотя определенная фиксация заверений делалась. У нас есть запись соответствующих бесед , — отметил помощник президента.

Справка «Известий» У НАТО другое мнение. Исходя из того, что написано на официальном сайте альянса: политика открытых дверей НАТО основана на статье 10 учредительного документа Североатлантического союза — Североатлантического договора (1949 год). «В Договоре сказано, что членство в НАТО открыто любому «европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона». В нем говорится, что любое решение о расширении должно приниматься «по всеобщему согласию». НАТО никогда не отменяла статью 10 и не ограничивала потенциал расширения. За последние 72 года 30 стран сделали свободный выбор в пользу присоединения к НАТО в соответствии со своими демократическими процессами. Это их суверенный выбор». Отвечая на вопрос об обещании альянса не расширяться после «холодной войны», в НАТО утверждают, что: «в то время, когда якобы было дано это обещание, все еще существовала Организация Варшавского договора. Ее члены дали согласие на роспуск организации только в 1991 году. Идея об их присоединении к НАТО не стояла на повестке дня в 1989 году».

— Байден не даст никаких гарантий. Единственное, он может сказать, что вопрос вступления страны в НАТО — это коллективное решение участников , — добавил Эдуард Лозанский. — И тогда здесь, скорее, можно рассчитывать на то, что расширение альянса на восток будут блокировать Германия и Франция, чтобы не обострять отношения с Россией . Президент Франции Эммануэль Макрон в целом проявляет независимость во внешней политике.

Перезагрузочный день Владимир Путин и Джо Байден Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Между тем, по словам Юрия Ушакова, в ходе общения президентов будет затронут и вопрос реализации российской идеи по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция). Эту инициативу Владимир Путин предложил еще в январе прошлого года на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме.

Также лидеры могут договориться о проведении личной встречи в формате тет-а-тет уже в следующем году . Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что очные переговоры могут пройти в начале 2022-го.

— Что касается очной встречи — по ней договорятся сами президенты, — подтвердили «Известиям» в пресс-службе президента России .

Встреча 2.0

Вопреки царящим разногласиям, предстоящая беседа на высшем уровне, несомненно, вселяет надежду, что Москве и Вашингтону все же удастся снизить напряжение на международной арене.

— Любые встречи важны, особенно в российско-американских отношениях, которые висят на волоске, — сказал «Известиям» директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев .

Перезагрузочный день Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Сложные взаимоотношения двух стран сохраняются, несмотря на то, что итоги июньских переговоров в Женеве, которые продлились около четырех часов, были обнадеживающими . В частности, лидеры РФ и США подписали на вилле Ла-Гранж совместное коммюнике по стратегической стабильности. В нем они подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Кроме того, главы государств приняли решение о возвращении послов в Вашингтон и Москву. Контакты представителей РФ и США, действительно, участились после саммита в Швейцарии. В частности, недавний визит в российскую столицу заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, а затем прибытие директора ЦРУ Уильяма Бернса, который даже провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, можно расценивать как положительную тенденцию.

Тем не менее, до сих пор не урегулирован конфликт вокруг российской дипломатической собственности в США, генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле остаются закрытыми. Не работает и российское торговое представительство в Вашингтоне, а также его отделение в Нью-Йорке . Помимо этого в СМИ регулярно появляется информация о взаимных высылках дипломатов и визовых скандалах. При этом, по мнению многих экспертов, именно решение дипломатических противоречий может сподвигнуть российско-американские отношения к нормализации.

— Мяч на стороне Байдена. Как раз при нем начался этот конфликт, когда он был вице-президентом , — напомнил Юрий Рогулев. — Дела у него сейчас в США складываются не очень хорошо, рейтинги падают и никаких успешных шагов нет. И как он поступит в этой ситуации — пока не ясно . Он может выступить неким миротворцем, предложить улучшение отношений и на этом попытаться улучшить свой рейтинг.

Перезагрузочный день Консульство РФ в Сан-Франциско Фото: ТАСС/Zuma/Xu Yong

С другой стороны, нельзя забывать про общую антироссийскую атмосферу в США, которая оказывает влияние на принятие решений президента, добавил эксперт. Поэтому не исключено, что Джо Байден все же побоится делать резкие шаги, резюмировал он.