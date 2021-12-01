Планомерное давление: ФРГ обсуждает с США меры против РФ

В МИД ФРГ рассказали «Известиям» о постоянных контактах с США по линии ограничительных мер против РФ в случае использования ею энергетики в качестве оружия. Недавно в СМИ появилась информация, что посольство Германии в Вашингтоне призвало конгресс отказаться от введения новых санкций против «Северного потока – 2» (СП-2). В Берлине при этом заверили, что в случае давления со стороны Москвы у него есть ответные меры. В том числе ФРГ может выступить за рестрикции против РФ на уровне ЕС и ограничить контакты с Москвой , приостановив встречи в некоторых форматах. Например, в рамках «Петербургского диалога», заявили «Известиям» депутаты бундестага. Тем не менее, по словам немецких политиков, Германия пытается таким образом отстоять свою независимость перед США, поскольку заинтересована в реализации СП-2 .

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В Вашингтоне продолжается спор из-за «Северного потока – 2». 29 ноября представители Республиканской партии в сенате США заблокировали продвижение законопроекта о национальной обороне на следующий финансовый год . Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл объяснил это тем, что демократы отказались включить в проект поправки, касающиеся введения обязательных санкций против СП-2 .

Внутри Демократической партии единого мнения о газопроводе тоже нет, тем не менее администрация президента Джо Байдена открыто выступает против давления на проект . По данным источников Foreign Policy, в Белом доме это объясняют желанием «не оттолкнуть Германию», которая станет важным союзником для «ответных мер Запада, если Россия вторгнется на Украину».

Однако еще 23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с СП-2. Германия, в свою очередь, продолжает попытки остановить Вашингтон от давления на проект и его участников. 28 ноября портал Axios опубликовал неофициальный документ — обращение посольства ФРГ в Вашингтоне к конгрессу США, датированное 19 ноября, с просьбой отказаться от санкций против СП-2 .

Планомерное давление Судно Marlin Фото: VesselFinder/Arjan Elmendorp

В тексте документа говорится, что это может ослабить доверие к США и «в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству». Однако, как отмечает издание, Германия решительно настроена выполнять совместное с США соглашение о поддержке Украины, энергетической безопасности и климатических целях от 21 июля, чтобы укреплять как украинскую, так и европейскую энергетическую безопасность и «сдерживать Россию от злоупотребления газопроводом в агрессивных политических целях». В документе, опубликованном Axios, в том числе говорится об ответных шагах против РФ, которые ФРГ предпримет на национальном уровне, если это потребуется. Как экономических, так и политических.

В МИД ФРГ «Известиям» не подтвердили и не опровергли подлинность документа, однако отметили, что контактируют с Вашингтоном по этому вопросу.

— Мы продолжаем тесно координировать с администрацией США выполнение совместной декларации и регулярно и конструктивно обмениваемся мнениями на различных уровнях . Мы соблюдаем наши обязательства, изложенные в совместной декларации: если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия, мы предпримем соответствующие меры вместе с нашими европейскими партнерами, — заявили «Известиям» в пресс-службе немецкого ведомства.

Напомним, после прощального визита Ангелы Меркель в США в июле стороны опубликовали совместное заявление по СП-2. Берлин и Вашингтон договорились, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия будет обязана принять меры для ограничения российских экспортных возможностей, в том числе применить санкции, причем как на национальном, так и на общеевропейском уровне.

Планомерное давление Ангела Меркель на переговорах с Джо Байденом в Белом доме, Вашингтон, июль 2021 года Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

— Подлинность документа еще не подтверждена, однако во многом это совпадает с риторикой федерального правительства. Но есть и новое — связывание возможных санкций США против СП-2 с ущербом трансатлантическому партнерству , — заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По его словам, отчасти этот документ — проявление политики умиротворения. «Логичнее было бы трактовать его как защиту собственных интересов. Германия уже давно поддалась давлению США, что противоречит международному праву. И теперь нужно приостановить действия против экспортных гарантий, важных для экономики », — подчеркнул немецкий политик.

Конкретные шаги

В опубликованном порталом Axios документе прописаны конкретные шаги, которые ФРГ может совершить против РФ на национальном уровне. Среди них — «решительные публичные заявления» , осуждающие поведение России. Также в документе сообщается о готовности Берлина «провести обзор возможных ограничений» на будущие российские проекты по добыче ископаемого топлива.

Депутат бундестага Ян Нольте в беседе с «Известиями» отметил, что документ может быть подлинным, поскольку отражает политическую позицию правительства ФРГ по отношению к России. « СП-2 поддерживается по экономическим причинам, но в то же время продолжается антироссийский курс . Учитывая, что в новом правительстве министром экономики (а также вице-канцлером) станет Роберт Хабек из партии «Зеленых», будущее может быть еще сложнее», — подчеркнул депутат.

Планомерное давление Заседание Федерального собрания Германии Фото: Global Look Press/imago images.de/Achille Abboud

Кроме того, немецкое правительство способно провести оценку возможности ограничить или при необходимости приостановить некоторые двусторонние политические встречи или отдельные форматы сотрудничества с Россией , говорится в документе.

— Упомянутая возможность приостановить двусторонние переговоры с РФ, очевидно, может коснуться «Петербургского диалога». Хотя этот важный формат на высшем уровне необходимо сохранить . Прекратить эти контакты было бы просто безответственно, — заявил «Известиям» Штеффен Котре.

Депутат бундестага Ян Нольте в беседе с «Известиями» выразил мнение, что «Петербургский диалог» также используется немецкой стороной для распространения политических идей в России и для поддержки сил, которые находятся в оппозиции к правительству. «Поэтому я считаю, что Германия не откажется от «Петербургского диалога» в ближайшее время», — подчеркнул депутат.

— Трудно предсказать, какие двусторонние форматы могут быть приостановлены. В свое время все немецкие партии, кроме АдГ, бойкотировали собрания германо-российской парламентской группы в бундестаге. Я также помню, как все проигнорировали встречу и с послом России в ФРГ господином Сергеем Нечаевым, — заявил «Известиям» политик.

Планомерное давление Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями», в свою очередь, заявил, что сейчас по линии СП-2 продолжается сложная борьба Вашингтона и Берлина, однако Россию это не касается , поскольку ее с ФРГ в этом вопросе связывает только коммерческий интерес.

— Американцы не хотят допустить превращения Германии в крупный газовый хаб для всей Европы. Наложилась и смена правительства в ФРГ, к которому теперь примкнут противники проекта — «Зеленые», — подчеркнул политик.

При этом Владимир Джабаров подчеркнул: СП-2 для России и Германии — исключительно коммерческий проект, в котором заинтересованы обе стороны . И потому он убежден, что трубопровод заработает, ведь в этом нуждаются сами европейцы, переживающие кризис на газовом рынке.

Пока СП-2 борется с бюрократией. Напомним, 16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процесс можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Оператор проекта уже сообщил о намерении выполнить эти условия, чтобы соответствовать всем требованиям. Однако насколько еще затянется введение в эксплуатацию проекта, пока неизвестно.