Регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора трубопровода СП-2

Регулятор ФРГ 16 ноября приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северного потока — 2» (СП-2). Об этом следует из сообщения Федерального сетевого агентства Германии.

«Федеральное сетевое агентство Германии сегодня приостановило процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Регулятор после изучения документации пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, если оператор был создан юридически в соответствии с законодательством ФРГ. Оператор Nord Stream 2 решил не преобразовывать существующую форму, а создать дочернюю компанию в соответствие с законодательством Германии.

Отмечается, что процесс сертификации продолжится, когда в ФРГ будет создана дочерняя компания для немецкой части трубопровода.

«Процедура сертификации будет приостановлена ​​до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании и Федеральное сетевое агентство Германии не сможет проверить, заполнена ли документация, повторно представленная дочерней компанией в качестве нового заявителя», — добавили в регуляторе.

Днем ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию (ЕК).

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.