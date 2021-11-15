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«Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» примут участие в сертификации СП-2

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Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом Витренко сообщил в Facebook в понедельник, 15 ноября, добавив, что немецкий регулятор BNetzA одобрил участие компании в процессе сертификации.

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«Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — подчеркнул Витренко.

Кроме того, о своем участии в процессе сертификации объявила компания Оператор ГТС Украины.

18 октября компания «Нафтогаз Украины» зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода. В компании тогда сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска СП-2.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, привлеченные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому украинские компании не смогут повлиять на запуск «Северного потока – 2». Он подчеркнул, что СП-2 — это проект, который необходимо как можно скорее ввести в строй.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Вместе с тем 26 октября глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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