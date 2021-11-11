В бундестаге не увидели рисков для СП-2 из-за участия Киева в сертификации

Привлеченные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому украинские компании не смогут повлиять на запуск «Северного потока — 2». Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

«Заявки на участие от украинских компаний в настоящее время только рассматриваются, как мне сообщили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ (BNetzA). В любом случае у них не будет права вето, а их критическое отношение к СП-2 уже всем известно. Исходя из этого, я не ожидаю значительных задержек в случае присоединения украинских компаний к процессу сертификации СП-2», — заявил депутат.

Компания «Оператор ГТС Украины» в конце октября подала в BNetzA заявку на участие в процессе сертификации СП-2. В середине октября такую же заявку подал «Нафтогаз Украины». В компании сообщили: украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска СП-2. Глава компании Юрий Витренко заявил о намерении направить возражения германскому регулятору по процедуре сертификации.

Как заявил в беседе с «Известиями» Ян Нольте, «Северный поток — 2» — проект, который необходимо как можно скорее ввести в строй. Особенно важно это для жителей в Германии и Европы, которые в настоящее время страдают от высоких цен на газ.

Депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре, в разговоре с «Известиями» вовсе выразил мнение, что решение ФРГ подключить Киев к этой процедуре можно будет рассматривать только как «дипломатическую уступку».

«Украина со своей стороны при этом не делает никаких уступок. Ее участие в данном процессе не должно повлиять на запуск проекта. Обвинения в том, что СП-2 якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, совершенно абсурдны. Министерство экономики и энергетики ФРГ (BMWi) считает так же», — добавил депутат.

Ранее BMWi опубликовало пресс-релиз, согласно которому сертификация проекта СП-2 «не представляет опасности для газоснабжения Европы». Как заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства, с точки зрения безопасности снабжения ЕС «Северный поток — 2» представляет собой новые дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа. Что касается сроков завершения процесса сертификации, BNetzA обязано принять решение до 8 января 2022 года. После агентство направит его в Еврокомиссию. У ЕК, в свою очередь, также будет четыре месяца на вынесение вердикта.

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Ни то, ни вето: почему Украина не помешает запуску СП-2