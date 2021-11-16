В потоке: почему создание дочки Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2

В новости о приостановке немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» больше плюсов для России, нежели минусов, считают опрошенные «Известиями» эксперты . Они подчеркнули, что решением затянуть процедуру Европа сама себе продлевает энергетический кризис , что к тому же положительным образом скажется на экспортной выручке «Газпрома». 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода СП-2 до учреждения дочерней структуры в ФРГ. В министерстве энергетики страны подчеркнули, что это «регуляторный вопрос» и «промежуточный этап», в чем аналитики увидели позитивный момент . Рынки же отреагировали молниеносно: бумаги «Газпрома» начали снижение, а стоимость газа возобновила рост, опять перешагнув $1000 за 1 тыс. куб. м.

Каждой дочке по серьгам

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) во вторник временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода «Северный поток – 2» . Об этом говорится в сообщении регулятора.

«После тщательного изучения документации [регулятор] пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 AG можно только в том случае, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии », — следует из сообщения. В агентстве отметили, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

« Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода . Затем дочерняя компания должна соответствовать требованиям о независимости оператора, изложенным в законе об энергетической промышленности Германии. Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании », — заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

В потоке Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa

В «Газпроме» не стали комментировать сообщение регулятора ФРГ, а в Nord Stream 2 AG рассказали, что учреждают дочернюю структуру в Германии.

« Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям . Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», — говорится в сообщении оператора проекта.

В регуляторе же заявили, что приостановка сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» как независимого не отразится на длительности процедуры . В соответствии с законодательством у BNetzA с момента получения полного пакета документов есть четыре месяца на принятие решения по заявке. Рассмотрение первой заявки компании Nord Stream 2 AG началось 8 сентября 2021 года, срок должен был истечь 8 января 2022-го. В связи с паузой в рассмотрении этот срок будет продлен на то время, которое займет подача новой заявки со стороны немецкой дочки Nord Stream 2 AG .

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, на создание немецкой «дочки» может уйти порядка двух месяцев . При этом он напомнил, что Швейцария не является частью Европейского союза, в отличие от Германии. В действиях немецкого регулятора он увидел некоторую логику. « Я полагаю, что в этом есть определенный компромисс », — сказал собеседник, отметив, что проект может быть запущен в конце лета, начале осени 2022 года.

Быки и медведи

На фоне новостей акции «Газпрома» в ходе торгов на Мосбирже снизились на 2,55% и в моменте достигали отметки 331,61 рубля за бумагу .

Цены фьючерсов на газ в Европе после приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2», наоборот, выросли, о чем свидетельствовали данные ICE Futures. Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF выросла более чем на 10% и превышала $1000 за 1 тыс. куб. м, достигая отметки $1042,6 .

Однако «быковать» стали не только трейдеры. Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко довольно нервно отреагировал на новости о появлении дочки Nord Stream 2 AG в ФРГ.

«Из хороших новостей — сертификация «Северного потока – 2» приостановлена. Однако всё не столь однозначно. «Газпром» прибегает к юридическим трюкам . «Газпром» заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода «Северный поток – 2», причем только той его части, что расположена на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов », — прокомментировал Витренко эту новость на странице «Нафтогаза» в Facebook.

В потоке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По его словам, Киев призывает США не оставлять без внимания действия российской компании и ввести против оператора «Северного потока – 2» санкции.

А вот Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности считает, что «процесс идет в правильном направлении» .

— Это похоже на результат консультаций оператора с регулятором и, соответственно, на выработку контура сертификации в тех правовых рамках , возникших в результате абсурдного распространения европейской директивы на 12-мильную часть газопровода на морском дне в территориальном море ФРГ. Теоретически на это потребуется больше времени, так как отсчет начнется заново . И нужно завершить процедуры по созданию новой «дочки», — отмечает собеседник «Известий».

Но с другой стороны, считает Гривач, сертификация в рамках согласованного плана может потребовать меньше времени, чем без него . И кроме того, «принятие финального решения до формирования нового правительства в Германии выглядело крайне сомнительно».

Так можно было?

В свою очередь, министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2» регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этом процессе , который не скажется на энергоснабжении Германии, заявила «РИА Новости» представитель ведомства Сузанне Унград.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, требование немецкого регулятора действительно не фатальное и не способное остановить проект, но в очередной раз затягивающее процесс ввода в эксплуатацию уже построенного газопровода.

В потоке Фото: Global Look Press/Marijan Murat/dpa

— После поставок газа по «Северному потоку – 2» у рядовых европейских потребителей останется только один вопрос: «А что, так можно было?» И адресован он будет именно Брюсселю и правительствам тех стран, которые долго препятствовали наращиванию поставок российского газа по прямому экономически эффективному маршруту, лишенному всяческих транзитных рисков, — считает собеседник.