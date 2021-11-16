В потоке: почему создание дочки Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
В новости о приостановке немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» больше плюсов для России, нежели минусов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они подчеркнули, что решением затянуть процедуру Европа сама себе продлевает энергетический кризис, что к тому же положительным образом скажется на экспортной выручке «Газпрома». 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода СП-2 до учреждения дочерней структуры в ФРГ. В министерстве энергетики страны подчеркнули, что это «регуляторный вопрос» и «промежуточный этап», в чем аналитики увидели позитивный момент. Рынки же отреагировали молниеносно: бумаги «Газпрома» начали снижение, а стоимость газа возобновила рост, опять перешагнув $1000 за 1 тыс. куб. м.
Каждой дочке по серьгам
Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) во вторник временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в сообщении регулятора.
«После тщательного изучения документации [регулятор] пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 AG можно только в том случае, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии», — следует из сообщения. В агентстве отметили, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.
«Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна соответствовать требованиям о независимости оператора, изложенным в законе об энергетической промышленности Германии. Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании», — заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
В «Газпроме» не стали комментировать сообщение регулятора ФРГ, а в Nord Stream 2 AG рассказали, что учреждают дочернюю структуру в Германии.
«Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», — говорится в сообщении оператора проекта.
В регуляторе же заявили, что приостановка сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» как независимого не отразится на длительности процедуры. В соответствии с законодательством у BNetzA с момента получения полного пакета документов есть четыре месяца на принятие решения по заявке. Рассмотрение первой заявки компании Nord Stream 2 AG началось 8 сентября 2021 года, срок должен был истечь 8 января 2022-го. В связи с паузой в рассмотрении этот срок будет продлен на то время, которое займет подача новой заявки со стороны немецкой дочки Nord Stream 2 AG.
По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, на создание немецкой «дочки» может уйти порядка двух месяцев. При этом он напомнил, что Швейцария не является частью Европейского союза, в отличие от Германии. В действиях немецкого регулятора он увидел некоторую логику. «Я полагаю, что в этом есть определенный компромисс», — сказал собеседник, отметив, что проект может быть запущен в конце лета, начале осени 2022 года.
Быки и медведи
На фоне новостей акции «Газпрома» в ходе торгов на Мосбирже снизились на 2,55% и в моменте достигали отметки 331,61 рубля за бумагу.
Цены фьючерсов на газ в Европе после приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2», наоборот, выросли, о чем свидетельствовали данные ICE Futures. Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF выросла более чем на 10% и превышала $1000 за 1 тыс. куб. м, достигая отметки $1042,6.
Однако «быковать» стали не только трейдеры. Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко довольно нервно отреагировал на новости о появлении дочки Nord Stream 2 AG в ФРГ.
«Из хороших новостей — сертификация «Северного потока – 2» приостановлена. Однако всё не столь однозначно. «Газпром» прибегает к юридическим трюкам. «Газпром» заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода «Северный поток – 2», причем только той его части, что расположена на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», — прокомментировал Витренко эту новость на странице «Нафтогаза» в Facebook.
По его словам, Киев призывает США не оставлять без внимания действия российской компании и ввести против оператора «Северного потока – 2» санкции.
А вот Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности считает, что «процесс идет в правильном направлении».
— Это похоже на результат консультаций оператора с регулятором и, соответственно, на выработку контура сертификации в тех правовых рамках, возникших в результате абсурдного распространения европейской директивы на 12-мильную часть газопровода на морском дне в территориальном море ФРГ. Теоретически на это потребуется больше времени, так как отсчет начнется заново. И нужно завершить процедуры по созданию новой «дочки», — отмечает собеседник «Известий».
Но с другой стороны, считает Гривач, сертификация в рамках согласованного плана может потребовать меньше времени, чем без него. И кроме того, «принятие финального решения до формирования нового правительства в Германии выглядело крайне сомнительно».
Так можно было?
В свою очередь, министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2» регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии, заявила «РИА Новости» представитель ведомства Сузанне Унград.
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, требование немецкого регулятора действительно не фатальное и не способное остановить проект, но в очередной раз затягивающее процесс ввода в эксплуатацию уже построенного газопровода.
— После поставок газа по «Северному потоку – 2» у рядовых европейских потребителей останется только один вопрос: «А что, так можно было?» И адресован он будет именно Брюсселю и правительствам тех стран, которые долго препятствовали наращиванию поставок российского газа по прямому экономически эффективному маршруту, лишенному всяческих транзитных рисков, — считает собеседник.
По словам Андрианова, вряд ли решение BNetzA в сколь-нибудь длительной перспективе ударит по интересам «Газпрома». «Оно лишь способно стать драйвером очередного ценового скачка, и соответственно, роста экспортной выручки российской компании», — заключил собеседник «Известий».