Идеологическая труба: что означают новые санкции против «СП — 2»

Объявленные США санкции против двух судов и одной компании, имеющих отношение к строительству «Северного потока — 2», незначительны и вряд ли как-либо смогут помешать запуску газопровода, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Также специалисты не исключают, что ограничения — элемент внутриполитической борьбы в Штатах. Впрочем, это не отменяет того, что диалог через санкции, как отметил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, неприемлем и нарушает международное право.

За океаном против

Администрация США вводит санкции против двух судов и одной с компании , имеют отношение к строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, Госдепартамент направил в Конгресс отчет, в котором сказано о введении санкций против кипрской компании Transadria (по оценке Госдепа, это подставная российская фирма, зарегистрированная на Кипре) и одного из ее судов Marlin . В отчете также упомянуто судно Blue Ship , которое работало на строительстве. Но, по словам анонимного американского чиновника, оно не попадет под санкции. Это судно связано с правительством Германии, сообщал Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Отчет в Конгресс администрация президента США направляет каждые 90 дней согласно закону против строительства «Северного потока — 2», который был принят в 2020 году. Законодатели от Республиканской и Демократических партий хотят, чтобы США заняли более жесткую позицию против проекта, который, по их словам, подрывает европейскую энергетическую безопасность, предоставляя России больше рычагов влияния на континенте. Безусловно, РФ отрицала и отрицает эти обвинения и называет газопровод исключительно коммерческим проектом.

В заявлении Блинкена отмечено, что администрация выступает против строительства газопровода «в том числе с помощью санкций» и работает с «Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом для Украины и <...> стран НАТО и ЕС, и противодействовать вредной деятельности России».

По словам американского политолога Брюса Маркса, принятые санкции — очень незначительные.

— Это санкции против судна, которое принадлежит Российской Федерации. Они не приостановят запуск «Северного потока — 2» и его реализацию . Давайте вспомним: причина, по которой президент [США Джо] Байден решил не менять политику Штатов по отношению к проекту, заключается в Германии. Его попросили позволить завершить строительство газопровода, потому что он был важен для канцлера [Ангелы] Меркель, которую, конечно, скоро заменят. Но это то, что США делают для поддержания хороших отношений с Германией, в этом нет никакой заслуги России, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Слово сдержали, но осадок остался

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, новые санкции — это проявление недобросовестной конкуренции .

— Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка, — сказано в заявлении посла, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Анатолий Антонов напомнил, что сначала Вашингтоне хотел сорвать завершение строительства трубопровода, и сделать этого не удалось. Теперь, когда магистраль проложена и готова к запуску, «американцы стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию» , указал посол.

— И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса, — подчеркнул Анатолий Антонов.

Штаты сдержали обещание прекратить давление на европейских участников проекта и немецкий бизнес по поводу деятельности «Северного потока 2» . Это предусматривал заключенный в середине июня меморандум с Германией. Именно поэтому судно Blue Ship, видимо, не попадает под санкции. И это лишний раз говорит о том, что американская администрация заигрывает с Германией, будущий канцлер которой будет выбран до 12 декабря 2021 года . Предполагается, что этот пост займет лидер СДПГ Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7% голосов.

Внутренние игры

Действия США — отчасти элемент внутренней политики , считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— На администрацию Байдена давят конгрессмены — по политическим причинам и отрабатывая деньги лоббистов. Вот она и вводит санкции против отдельных судов, чтобы, с одной стороны, придерживаться договоренностей с Германией, а с другой — демонстрировать приверженность политике санкций , — пояснил эксперт.

В начале ноября группа американских сенаторов потребовала внести поправки в оборонный бюджет США, куда, как известно, уже давно «зашиты» санкции против «Северного потока — 2», напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

— В связи с этим Байдену нужно показать, что он борется с «русской угрозой» и готов что-либо противопоставить российской «газовой дубинке». При этом он, как опытный политик, боится наломать дров и ухудшить и без того непростые отношения с главным европейским союзником — Германией. Отсюда и такие демонстративные, но по сути бесполезные действия, как введение новых незначительных санкций против уже фактически реализованного проекта, — считает специалист.

Введенные санкции могут показывать европейским бюрократам, что не стоит торопиться с сертификацией газопровода , не исключил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Он указал: сертификацию могут организовать, а потом отозвать.

— Как это было с OPAL. Он был под ограничениями, потом их сняли, а затем снова ввели, формально по иску Польши, — напомнил эксперт.