Тормоз газа: может ли запуск СП-2 затянуться еще на полгода

Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации «Северного потока – 2» (СП-2) прерывает установленный в четыре месяца срок на вынесение заключения по проекту. Об этом «Известиям» заявили в министерстве экономики и энергетики Германии (BMWi) . Процесс возобновится после того, как оператор проекта Nord Stream 2 AG зарегистрирует дочернюю компанию и передаст ей часть полномочий. Так СП-2 сможет соответствовать законодательству ЕС и ФРГ. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, в свою очередь, не комментирует сроки создания «дочки». Однако в бундестаге «Известиям» заявили, что запуск трубопровода теперь может отложиться почти на полгода. Тем временем потребители в ЕС будут сталкиваться с очередными взлетами цен на энергоносители .

Буква закона

«Северный поток – 2» технически готов к запуску, однако вновь сталкивается со сложностями европейского законодательства. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) 16 ноября приостановило сертификацию проекта. Препятствием стал третий энергетический проект ЕС, принятый еще в 2009 году в качестве меры по либерализации рынка электроэнергии и газа. Согласно его положениям, компании, занятые в добыче, генерации и импорте энергоресурсов, не могут контролировать или владеть преобладающим пакетом акций распределительных сетей. Иначе — труба может быть заполнена только наполовину.

Палки в колеса вставляет и один из основополагающих документов Третьего энергопакета — Газовая директива ЕС, поправки в которую были приняты в 2019-м . В ноябре того же года ее включение (имплементацию) в немецкое законодательство одобрил бундестаг. Директива также предполагает разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В случае несоблюдения ее положений основной участник проекта СП-2 «Газпром» сможет использовать лишь 50% мощности трубопровода.

В BNetzA «Известиям» заявили, что в Германии реализуется Газовая директива ЕС и оператор может быть сертифицирован только в том случае, если его правовая форма соответствует законодательству ФРГ.

Исходя из этого, оператор трубопровода Nord Stream 2 AG вынужден создать дочернюю компанию, чтобы процесс сертификации возобновился . Скорее всего, это приведет к сдвигу приблизительного срока запуска трубопровода в эксплуатацию.

Тормоз газа Фото: Global Look Press/Jens Büttner

— Решение федерального сетевого агентства ФРГ от 16 ноября временно приостановить процесс сертификации оператора СП-2 Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора транспортной сети прерывает установленный законом срок в четыре месяца для вынесения заключения по проекту, — заявили «Известиям» в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

В ведомстве подчеркнули, что процесс будет возобновлен после того, когда оператор проекта передаст часть активов и человеческие ресурсы дочерней компании . «Временная приостановка процесса сертификации — это промежуточный процедурный шаг. Если все требования будут соблюдены, регулятор сможет продолжить проверку в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом», — сообщили «Известиям» в пресс-службе BMWi.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG «Известиям» заявили, что прилагают все необходимые усилия , чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям.

— Это относится в том числе и к закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство. Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее, — сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора .

В Nord Stream 2 AG отметили, что в настоящий момент занимаются созданием дочерней компании с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Тем не менее комментировать «детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию» отказались.

— Nord Stream 2 AG создаст дочернюю немецкую компанию, которая будет отвечать за небольшой конкретной участок трубопровода, находящийся на территории Германии. Ей будет передано управление. Тогда оператор станет независимым и будет соответствовать положениям европейского законодательства, — заявил «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов .

По словам эксперта, пока сложно говорить, в каком виде будет создана дочерняя компания — либо это будет юридически иная структура с другим акционерным капиталом, либо с точки зрения управления появятся новые акционеры. В любом случае только так «Газпром» сможет заполнять трубопровод на 100%.

Ледниковый период

В Германии тем временем настороженно относятся к сообщениям о приостановке сертификации СП-2. Член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил «Известиям», что поставив сертификацию на паузу, немецкий регулятор и правительство поддерживают «инструментализацию» проекта заинтересованными лицами.

— Цель Еврокомиссии и США — удорожание проекта. Таким образом получится нанести ущерб России и подарить конкурентные преимущества американскому газу, — подчеркнул депутат .

Немецкий европарламентарий Гуннар Бек отметил в беседе с «Известиями», что дополнительные риски для проекта создает обновление правительства в ФРГ в составе социал-демократов, «Зеленых» и либералов.

— Если к установленной дате принятия решения по сертификации СП-2 (в начале января 2022 года) к власти придет новое федеральное правительство с участием «Зеленых», это может вызвать дополнительные проблемы, учитывая противостояние этой политической силы проекту, — заявил «Известиям» политик.

Кроме того, по его словам, очередную приостановку можно назвать политическим маневром . «Задержка — это скрытый ответ на поддержку Россией Белоруссии в миграционном конфликте на границе с Польшей», — полагает Гуннар Бек.

Тормоз газа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее в Москве политического подтекста не видят. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пауза связана с юридическими процедурами . 18 ноября он вновь напомнил, что технологически трубопровод готов к запуску, а время зависит от формальностей с сертификацией.

Как заявил «Известиям» Штеффен Котре, следует ожидать отсрочки реализации СП-2 на шесть месяцев . «Еврокомиссия хочет, чтобы проект не нанес вреда европейским потребителям газа. В противном случае она отложит решение и, вероятно, нарушит установленный законом срок на сертификацию в четыре месяца», — отметил депутат. Он подчеркнул: пострадавшими в этой ситуации будут как раз потребители газа в Германии и Европе .

— Из-за отсрочки проекта представители газовой промышленности смогут переложить повышенные цены на потребителей газа. Ущерб для последних колоссален. Рост цен и приближающаяся зима усилят недовольство граждан , — заключил Штеффен Котре.

В министерстве экономики и энергетики ФРГ «Известиям», в свою очередь, сообщили, что временная приостановка процесса сертификации СП-2 не влияет на энергоснабжение . «Действительно, уровень заполненности хранилищ ниже, чем в предыдущие годы, но всё же сохраняется на уровне 2015 года и равен примерно 70%. Надежность поставок в Германии гарантирована. Контракты на поставку сохраняются. Общая емкость хранилищ очень велика. Например, в 16 раз больше, чем в Великобритании», — заявила «Известиям» представитель пресс-службы ведомства Сюзанне Унград.

Однако газовый рынок уже отреагировал на новости о приостановке сертификации СП-2 . Стоимость декабрьских фьючерсов на газ, по данным голландского хаба TTF от 16 ноября, выросла более чем на 10% и превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. И такая тенденция может сохраниться. Так, 18 ноября, несмотря на некоторое снижение, стоимость фьючерсов продолжает держаться выше $1000 за 1 тыс. куб. м.