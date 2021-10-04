Датский мир: когда примеру одобрившей СП-2 Дании последуют другие страны

Датское энергетическое агентство 4 октября подтвердило: вторая нитка «Северного потока – 2» может быть введена в эксплуатацию. В этот же день стало известно о начале заполнения газом первой нитки трубопровода. Однако отраслевые эксперты отмечают, что говорить о конкретных датах начала поставок газа рано — даже несмотря на то, что цены на энергоресурсы бьют исторические рекорды. По мнению аналитиков, опрошенных «Известиями», запуск проекта, безусловно, снизит напряженность на рынках, однако необходимо дождаться, когда газопровод будет сертифицирован Германией и Еврокомиссией. Ускорить работу регуляторов смогут растущие цены на голубое топливо и угроза его дефицита, уверены специалисты.

Надо подождать

Вслед за новостью о старте процедуры по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2» стало известно о том, что Датское энергетическое агентство подтвердило, что вторая нитка СП-2 может быть введена в эксплуатацию, так как оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG — выполнила все необходимые условия.

Как отметили в самой компании, ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых интеллектуальных поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки. О следующих технических шагах в Nord Stream 2 AG пообещали сообщить дополнительно.



— Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, — заявили представители оператора.

Датский мир_1 Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода «Северный поток – 2» в городе Любмин в Германии Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Ряд экспертов сочли реакцию Датского энергетического агентства ожидаемой.

— Дания в принципе поддерживала этот проект, и было бы странно, если бы сейчас ее регуляторы чинили какие-либо препятствия, — говорит управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

По словам собеседницы «Известий», сейчас необходимо дождаться решения по сертификации от регулятора Германии и Еврокомиссии.

Напомним, в конце августа суд в ФРГ подтвердил позицию немецкого регулятора, заключающуюся в том, что газопровод «Северный поток – 2» не был построен к маю 2019 года и поэтому не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. А накануне стало известно, что высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение не выводить газопровод СП-2 из-под действия этого документа. Решения европейских властей могут означать, что проект, в который вложено €10 млрд, не может быть использован компанией на 100% — из 55 млрд кубометров в год «Газпром» вправе занять лишь 27,5 млрд, то есть одну нитку. Другую, согласно упомянутой выше директиве, он должен передать под газ конкурентов, которых у корпорации в России просто нет.

Датский мир_2 Фото: РИА Новости/Екатерина Соловьева

Спустя чуть больше недели после этого «Газпром» сообщил о завершении работ по укладке труб «Северного потока – 2», а еще через четыре дня — об окончании строительства газопровода.

По странному стечению обстоятельств, 1 октября немецкая энергетическая компания Uniper заявила о задержке сертификации СП-2 на неопределенный срок. Однако, согласно данным источников Bloomberg, обе нитки магистрали могут заработать через два месяца — к 1 декабря. Компания «Газпром» не предоставила оперативного комментария по этому вопросу.

Искусственный блок

Мировые цены на газ стали расти в начале года, реагируя на возобновление спроса на энергоносители вслед за восстановлением экономик после пандемии коронавируса. Особенно спрос вырос в Азии, куда крупнейшие экспортеры мира перенаправили свои потоки, что не позволило заполнить Европе подземные хранилища газа в должной степени и подготовиться к зиме. Цены на газ в итоге принялись бить исторические рекорды, штурмуя отметку в $1,2 тыс. за тысячу кубометров. В Европе начали закрываться энергетические компании и предприятия смежных отраслей. Более того, вслед за газом вверх пошли цены на нефть и уголь. В Великобритании складывающаяся ситуация, по сообщениям СМИ, уже привела к появлению пустующих заправок.

На прошлой неделе стало известно о том, что европейские энергетические компании обратились к российским с просьбой увеличить поставки угля. Несмотря на то что в энергетическом ведомстве РФ официально сообщили, что не получали никаких обращений, источники в отечественных угольных компаниях этого отрицать не стали. Эксперты тут же заговорили о том, что цены на уголь ждет рост на 20%, неустанно напоминая о том, что решение вопроса находится на поверхности. В частности, речь идет о снятии бюрократических блокад для запуска «Северного потока – 2».

Подтверждением тому можно назвать, например, первую реакцию цен на информацию об одобрении Данией начала тестирования первой нитки газопровода. Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на $70 и опускались до $1124 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Затем, правда, динамика скорректировалась, и падение замедлилось — по состоянию на 18:20 мск стоимость фьючерса на бирже составляла $1160 за 1 тыс. куб. м.

Датский мир_3 Газокомпрессорная станция «Славянская» газопровода «Северный поток – 2» Фото: ТАСС/Петр Ковалев

По словам аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, дополнительные объемы по «Северному потоку – 2», безусловно, могут сбить рост цен на газ в Европе. При этом, по мнению собеседника «Известий», нехватка голубого топлива и резкий рост цен на него — «глобальное явление».

— Конечно, дефицит газа, рост цен и потребители могут ускорить работу регулятора, — заявил аналитик, уточнив, что в 2021 году «Газпром» может дополнительно поставить 5,6 млрд кубометров газа.

Решение датского агентства означает, что технически нитка «Б» газопровода завершена и полностью готова к эксплуатации, пояснил замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Вопрос сейчас только в разрешении со стороны регуляторов, которое позволит оператору газотранспортной системы работать, отметил эксперт. Как уже было сказано, речь идет о сертификации газопровода регулятором Германии и ЕК.

Энергетический кризис, безусловно, оказывает давление на немецких и европейских политиков — рынку нужны дополнительные объемы газа, но пока получается, что их поступление искусственно заблокировано политико-юридическими препонами, заключил собеседник «Известий».