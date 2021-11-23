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США ввели санкции против связанных с СП-2 судна Marlin и компании Transadria
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США ввели санкции против связанных с СП-2 судна Marlin и компании Transadria

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Министерство финансов США во вторник, 23 ноября, ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, связанных с реализацией проекта «Северный поток – 2» (СП-2).

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На сайте американского ведомства уточняется, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет адекватно реагировать на недружественные шаги США против «Северного потока – 2». По его словам, большинством государств Запада во главе с Соединенными Штатами вводят политически мотивированные односторонних рестрикций против РФ.

О намерении Соединенных Штатов ввести санкции в отношении связанной с Россией компании, участвующией в проекте газопровода, накануне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что санкции США являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток восстановить диалог двух стран.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте сказал «Известиям» 23 ноября, что причина анонса новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

Независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш выразил мнение, что новые санкции США по «Северному потоку – 2» вводятся с целью создания видимости активных действий. По его словам, анонсированные рестрикции не представляют реальной угрозы для проекта.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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