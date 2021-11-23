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В бундестаге назвали причину анонса США новых санкций по СП-2

Депутат бундестага Нольте назвал причину анонса США новых санкций по СП-2
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Причина анонса новых санкций США по газопроводу «Северный поток – 2» заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

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«Причина санкций — общая заинтересованность США в ослаблении связей между Россией и ЕС. Но я не думаю, что эти санкции окажут существенное влияние на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2». Бóльшая опасность здесь исходит от оппонентов проекта внутри самого ЕС», — сказал он.

В качестве примера немецкий политик упомянул, что Еврокомиссия может использовать время, предусмотренное для рассмотрения проекта, и таким образом отложить ввод в эксплуатацию СП-2 на срок до четырех месяцев.

Накануне госсекретарь Штатов Энтони Блинкен анонсировал намерение США ввести новые санкции по СП-2 в отношении компании Transadria Ltd. из РФ, а также двух российских судов, одно из которых носит название «Марлин». По его словам, Госдеп представил конгрессу отчет на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года с внесенными в него поправками.

В свою очередь, американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал данные рестрикции очень незначительными. По его мнению, они не приостановят запуск газопровода «Северный поток – 2» и его реализацию.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сообщил, что приостановка сертификации газопровода является политическим маневром.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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