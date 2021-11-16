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Минэнерго ФРГ назвало регуляторным вопросом приостановку сертификации СП-2

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Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток — 2» регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, приостановка никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Об этом заявила представитель ведомства Сузанне Унград 16 ноября.

«Речь здесь идет о чисто регуляторном вопросе, а именно о правах хозяйствующих субъектов, который в рамках процесса сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства (BNA). Этот вопрос носит исключительно организационный характер, является частью процесса сертификации и не затрагивает заключения министерства экономики и энергетики в части анализа безопасности энергоснабжения», — сказала она, комментируя «РИА Новости» недавно представленное Минэнерго ФРГ заключение о том, что СП-2 не несет в себе угрозы энергоснабжению страны.

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Унград также отметила, что в соответствии с процессуальным правом решение BNA является промежуточным этапом в рамках процедуры сертификации.

«После поступления необходимых документов от Nord Stream 2 AG сертификация будет возобновлена», — резюмировала представитель министерства.

Ранее во вторник стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северного потока — 2».

После изучения документации немецкий регулятор пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно только в том случае, если оператор будет создан юридически в соответствии с законодательством ФРГ. Отмечается, что процесс сертификации продолжится, когда в ФРГ будет создана дочерняя компания для немецкой части трубопровода.

В то же время в пресс-службе оператора трубопровода рассказали «Известиям» об учреждении дочерней структуры в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям. Там добавили, что не комментируют детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

На фоне этих новостей цена газа в Европе выросла до $1046 за тыс. куб. м на Лондонской бирже ICE.

В свою очередь эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что произошедшее не является ударом по газопроводу. В нынешнем же решении немецкого регулятора есть позитивный сигнал о том, что он не отказывает Nord Stream 2 AG, а просто призывает перерегистрироваться в немецкую юрисдикцию, добавил Юшков.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ писали, что решение о запуске трубопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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