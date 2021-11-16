Цена на газ в Европе выросла после приостановки сертификации СП-2

Цена на газ в Европе выросла до $1046 за тыс. куб. м после сообщений о приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» (СП-2). Об этом во вторник, 16 ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки $1046 за тыс. куб. м, или €88,9 за 1 МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч). Ранее в районе 12:00 мск цена на газ колебалась в районе $1000.

Ранее в этот день Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северного потока — 2».

Регулятор после изучения документации пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ будет создана дочерняя компания для немецкой части трубопровода.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию.

12 ноября Еврокомиссия опубликовала прогноз, в котором говорилось о том, что цена на газ в Евросоюзе (ЕС) увеличилась с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз — с €7 до €90 за 1 МВт•ч, на электроэнергию — в 7,5 раза, с €20 до €150 за 1 МВт•ч.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.