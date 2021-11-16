Эксперт увидел позитивную сторону в приостановке сертификации оператора СП–2

Временная приостановка регулятором ФРГ процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2» (СП-2) не является ударом по газопроводу и ее можно рассмотреть в положительном ключе. Такое мнение во вторник, 16 ноября, выразил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Анти-российское лобби, по его словам, призывало не допустить, чтобы дочерняя компания Nord Stream 2 AG стала оператором газопровода. В нынешнем же решении немецкого регулятора есть позитивный сигнал о том, что он не отказывает Nord Stream 2 AG, а просто призывает перерегистрироваться в немецкую юрисдикцию.

«Она (дочерняя компания Nord Stream 2 AG — Ред.) на 100% принадлежит самому «Газпрому». Она зарегистрирована в Швейцарии, а немецкий регулятор просто говорит: «перерегистрируйте ее в Германии», но, по всей видимости, для того, чтобы он больше информации мог о ней получать, чтобы более прозрачной ее деятельность для немецкого регулятора была. Таким образом он убедится, что она действительно не подыгрывает «Газпрому» при управлении «Северным потоком — 2», — подчеркнул он.

Негативна данная новость, как отметил Юшков, для самих европейцев, так как запуск СП-2 из-за процедур регистрации откладывается и сложно сказать, на какой период.

Ранее в этот день регулятор ФРГ сообщил, что временно приостановил процесс сертификации «Северного потока — 2», подчеркнув, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую германским законам организационную форму. Сертификация продолжится, если форма организации оператора будет соответствовать германскому законодательству.

В свою очередь в пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили «Известиям», что компания учреждает дочернюю структуру в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям. Там добавили, что не комментируют детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

Накануне стало известно, что участие в сертификации СП-2 примут украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины». Член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра в свою очередь заявил «Известиям», что украинские компании, объявившие о своем участии в сертификации газопровода, являются лишь пешками США в данном вопросе.

26 октября глава германской компании Wintershall Dea Марио Мерен рассказал, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он отметил, что запуск СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Работу проект не начал. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ писали, что решение о запуске трубопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.