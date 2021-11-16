Оператор СП–2 учредит «дочку» в ФРГ после приостановки сертификации

Оператор «Северного потока – 2», компания Nord Stream 2 AG, учреждает дочернюю структуру в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора во вторник, 16 ноября.

«Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — отметили в компании.

Там добавили, что не комментируют детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

Ранее в этот же день регулятор ФРГ сообщил, что временно приостановил процесс сертификации «Северного потока – 2», подчеркнув, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую германским законам организационную форму. Сертификация оператора продолжится, если форма его организации будет соответствовать германскому законодательству.

Накануне глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что холдинг примет участие в сертификации СП-2. Аналогичное объявление сделал и «Оператор ГТС Украины».

Депутат бундестага от партии «АдГ» Яна Нольте отмечал, что привлеченные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому украинские компании не смогут повлиять на запуск газопровода. Он подчеркнул, что этот проект необходимо как можно скорее ввести в строй.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ писали, что решение о запуске трубопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Вместе с тем 26 октября глава германской компании Wintershall Dea Марио Мерен рассказал, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он отметил, что запуск СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.