В ЕП оценили данные об участии компаний Украины в сертификации СП-2

Украинские компании, объявившие о своем участии в сертификации газопровода «Северный поток – 2», являются лишь пешками США в данном вопросе. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

«Здесь мы должны быть честны. Украина, а значит, и компании, о которых идет речь, — всего лишь пешки США в этом вопросе. Правительство ФРГ, которое в конечном итоге также контролирует Федеральное сетевое агентство (регулятор, ответственный за сертификацию «Северного потока – 2». — Ред.) должно доказать, что является решающим игроком, а не подчиняется американскому давлению. Только давление США может приостановить проект, а не жалобы украинских компаний», — сказал он.

Накануне глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

18 октября «Нафтогаз» зарегистрировал заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

По словам депутата бундестага от партии «АдГ» Яна Нольте, привлеченные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому украинские компании не смогут повлиять на запуск «Северного потока – 2». Он подчеркнул, что СП-2 — это проект, который необходимо как можно скорее ввести в строй.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Вместе с тем 26 октября глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.