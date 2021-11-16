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В ЕП оценили данные об участии компаний Украины в сертификации СП-2

Евродепутат Кра: украинские компании выступают пешками США в вопросе сертификации СП-2
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Украинские компании, объявившие о своем участии в сертификации газопровода «Северный поток – 2», являются лишь пешками США в данном вопросе. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

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«Здесь мы должны быть честны. Украина, а значит, и компании, о которых идет речь, — всего лишь пешки США в этом вопросе. Правительство ФРГ, которое в конечном итоге также контролирует Федеральное сетевое агентство (регулятор, ответственный за сертификацию «Северного потока – 2». — Ред.) должно доказать, что является решающим игроком, а не подчиняется американскому давлению. Только давление США может приостановить проект, а не жалобы украинских компаний», — сказал он.

Накануне глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

18 октября «Нафтогаз» зарегистрировал заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

По словам депутата бундестага от партии «АдГ» Яна Нольте, привлеченные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому украинские компании не смогут повлиять на запуск «Северного потока – 2». Он подчеркнул, что СП-2 — это проект, который необходимо как можно скорее ввести в строй.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Вместе с тем 26 октября глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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