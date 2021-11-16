Украина будет допущена к процессу сертификации «Северного потока — 2»

Украину допустят к сертификации газопровода «Северный поток — 2». Информацию подтвердил немецкий регулятор, передает телеканал «Известия». К процессу допущены «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины». Уточняется, что стороны получили право давать оценку, но права вето они не имеют. Сертификация газопровода началась в сентябре. Для завершения всех процедур потребуется четыре месяца. Россия намерена получить одобрение к началу 2022 года.

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