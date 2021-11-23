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США объявили о санкциях против двух судов и одной компании из-за СП-2
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Политолог оценил новые санкции США по «Северному потоку-2»

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Американский политолог Брюс Маркс прокомментировал «Известиям» санкции США в отношении двух российских судов и одной связанной с РФ компании, участвующих в проекте «Северный поток – 2».

«Санкции, принятые сегодня — очень незначительные. Это санкции против судна, которое принадлежит Российской Федерации. Эти санкции не приостановят запуск «Северного потока – 2» и его реализации», — сказал эксперт 23 ноября.

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По словам Маркса, президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не менять политику государства по отношению к СП-2 из-за Германии. Байдена, считает он, просили позволить завершить строительство газопровода, так как он важен для и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«На самом деле, есть некие проблемы в Германии, правительство Германии затянуло с подписанием неких документов для полноценного запуска газопровода. Больше это напоминает какой-то политический маневр Байдена, который хочет показать свою демократическую повестку, что он жесток с Россией, вся та же повестка, связанная с истерией вокруг России в период правления [экс-президента США Дональда] Трампа», — заключил политолог.

В понедельник, 22 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о намерении Штат ввести новые санкции по СП-2 в отношении компании Transadria Ltd, а также двух судов, одно из которых носит название «Марлин». По его словам, Госдеп представил Конгрессу отчет на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года с внесенными в него поправками.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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