США объявили о санкциях против двух судов и одной компании из РФ из-за СП-2

Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении двух российских судов и одной компании, связанных с «Северным потоком — 2». Об этом 22 ноября сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«К Transadria Ltd. будут применены санкции, <…> а ее судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — отметил он.

Второе судно госсекретарь не назвал.

Как заявлял Блинкен 20 ноября, Вашингтон крайне встревожен нынешней политикой и заявлениями России в отношении Украины в социальных сетях. По его словам, озабоченность американской администрации во многом разделяют страны — союзники Штатов. В тот же день американская администрация предупредила союзников о якобы планах Москвы по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

19 ноября сенатор США Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2», на случай ее «вторжения» на Украину. Парламентарий внес соответствующую поправку к закону об оборонном бюджете (NDAA).

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. Президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ, в свою очередь, указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.