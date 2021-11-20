Блинкен заявил об обеспокоенности США политикой России в отношении Украины

Вашингтон крайне встревожен нынешней политикой и заявлениями России в отношении Украины. Об этом в ходе визита в Сенегал 20 ноября заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы обеспокоены риторикой, которую мы видели, слышали от России и наблюдали в социальных сетях», — сказал он.

Блинкен также отметил, что озабоченность американской администрации во многом разделяют страны — союзники Штатов, однако предположений о возможных планах Москвы в адрес Киева высказывать не стал.

Ранее в субботу американская администрация предупредила союзников о якобы планах Москвы по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры, чтобы не допустить подобных действий со стороны РФ. В связи с этим в Вашингтоне заявили о необходимости подтолкнуть европейские страны к сотрудничеству с Белым домом для координации экономических и военных усилий против Москвы.

19 ноября сенатор США Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2», на случай ее «вторжения» на Украину. Парламентарий внес соответствующую поправку к закону об оборонном бюджете (NDAA), по которой сенаторы проголосуют после перерыва на праздники.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, алармистскими.

В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.