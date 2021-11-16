Цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября
Цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября. Это подтверждают данные лондонской биржи ICE.
В сравнении с закрытием торгов в понедельник, 15 ноября, цена выросла на 5,7%.
15 ноября сообщалось, что цена газа в Европе выросла на 2,5% на фоне отказа «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу в декабре.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник стартовала на отметке $947, а затем достигла почти $966 за 1 тыс. куб. м, или €81,215 за 1 МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт ч).
12 ноября Еврокомиссия опубликовала прогноз, в котором говорилось о том, что цена на газ в Евросоюзе увеличилась с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз — с €7 до €90 за 1 МВт•ч, на электроэнергию — в 7,5 раза, с €20 до €150 за 1 МВт•ч.