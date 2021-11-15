Цена газа в Европе выросла на 2,5%

Цена газа в Европе в ходе торгов 15 ноября выросла на 2,5% на фоне отказа «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу в декабре. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник стартовала на отметке $947, а затем достигла почти $966 за 1 тыс. куб. м, или 81,215 евро за 1 МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт ч).

Ранее, согласно данным аукционов бронирования на декабрь, «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и совсем не резервировал транзитную мощность газопровода Ямал–Европа. В таком же ключе завершились и прошлые аукционы — на октябрь и ноябрь.

12 ноября Еврокомиссия опубликовала прогноз, в котором говорилось о том, что цена на газ в Евросоюзе увеличилась с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз — с €7 до €90 за 1 МВт•ч, на электроэнергию — в 7,5 раза, с €20 до €150 за 1 МВт•ч.

Российская сторона ранее подчеркивала, что выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. 18 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель также подтвердил, что Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в ЕС.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру приступить в ноябре к плановой работе по повышению объема газа в ПГХ в Европе — в Австрии и Германии.12 ноября Миллер отметил, что компания выполняет утвержденный план по закачке газа в европейские подземные хранилища.