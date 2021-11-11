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В ЕК заявили о росте цены газа в ЕС за год в 13 раз

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Цена на газ в Евросоюзе увеличилась с апреля 2020 года по октябрь 2021-го в 13 раз — с €7 до €90 за МВт·ч, на электроэнергию — в 7,5 раз, с €20 до €150 за МВт·ч. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе, опубликованном на сайте Еврокомиссии в четверг, 1 ноября.

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ЕК ожидает снижение цены на газ к весне 2022 года до €50 за МВт·ч. Среди причин энергетического кризиса в докладе указывается «комплекс объективных факторов» — влияние пандемии COVID-19 и умение приспосабливаться к росту спроса на энергоносители по мере восстановления экономики.

На торгах в четверг на лондонской бирже ICE цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 1,9% до $847 за 1 тыс. куб. м, или €71,4 за МВт·ч. Цена рассчитана, исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч. Однако к 13:36 мск стоимость голубого топлива опустилась до отметки в $836 за 1 тыс. куб. м. Накануне стоимость европейского газа понизилась до $791,6 за 1 тыс. куб. м, или €66 за МВт·ч на ожидании роста поставок топлива из России.

Позже в тот же день глава Минэнерго России Николай Шульгинов в ходе правительственного часа в Совете Федерации в заявил, что экспорт газа в Европу вырос на 15% с начала года по сравнению с уровнем прошлого года.

Как стало известно 8 октября, «Газпром» увеличил объем транзита газа в ЕС через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергокризиса в Европе поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать после 8 ноября плановую работу по повышению объема газа в европейских подземных газохранилищах (ПГХ) — в Австрии и Германии. Приступить к этому было поручено по завершении наполнения российских хранилищ.

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