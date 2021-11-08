«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину

Российский «Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн кубометров в сутки. Однако это всё равно меньше забронированных и оплачиваемых 109 млн кубометров в сутки. Об этом 8 ноября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон написал в Facebook.

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и оплачивается «Газпромом» (109 млн кубометров)», — написал Макогон.

Ранее сообщалось, что «Газпром» с ноября сократил объем транзита газа через Украину до 57 млн кубометров в сутки, что уже почти в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской стороной.

6 ноября стало известно, что транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% по сравнению с показателями сентября и составил 2,6 млрд кубометров газа.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

В этот же день директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин объяснил причины отказа «Газпрома» бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также через Польшу на I–III кварталы 2022 года. Первая причина — «Газпром» перешел на покупку мощностей на месяц вперед и больше не бронируют на квартал, вторая — «Газпром» ожидает ввод «Северного потока – 2» (СП-2) и после этого будет понятно, какие объемы дополнительно понадобятся в следующих кварталах 2022 года.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль 27 октября заявил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон, так как газа для этого достаточно.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.