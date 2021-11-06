Транзит газа в Евросоюз через Украину снизился на 19%

Транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% по сравнению с показателями сентября. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

«В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19% и составил 2,6 млрд кубометров газа. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 млн кубометров. При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на 6% — до 2,1 млрд кубометров», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что, несмотря на рост поставок топлива в Молдавию с 1 ноября, общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжило снижаться, а объемы прокачки были ниже забронированных уровней.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль 27 октября заявил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон, так как газа для этого достаточно.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.