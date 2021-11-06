Прямой эфир
Общество
В России выявили 41 335 случаев коронавируса за сутки
Мир
Путин встретится с Аббасом в ходе его визита в Россию
Общество
В Татарстане введут QR-коды в общественном транспорте
Мир
Захарова назвала шокирующими сведения об избиении мигрантов на границах ЕС
Общество
В Госдуме предложили новый способ подтверждения QR-кодов
Спорт
Шлеменко объяснил оценку боя Бижамова человеческим фактором
Мир
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» вновь прекратилась
Общество
Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения мужчины в подмосковном Лыткарино
Спорт
Мастер спорта России объяснил «бесконтактный» нокаут боксера в Грозном
Спорт
Федерация бокса России подала протест на судейство в бою Бижамова на ЧМ

Транзит газа в Евросоюз через Украину снизился на 19%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% по сравнению с показателями сентября. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

Сроки данности: каковы шансы на ввод в эксплуатацию СП-2 в январе 2022 года
Кто в этом заинтересован, а кто не очень

«В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19% и составил 2,6 млрд кубометров газа. По сравнению с показателями сентября это меньше на 623 млн кубометров. При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на 6% — до 2,1 млрд кубометров», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что, несмотря на рост поставок топлива в Молдавию с 1 ноября, общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжило снижаться, а объемы прокачки были ниже забронированных уровней.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль 27 октября заявил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон, так как газа для этого достаточно.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021