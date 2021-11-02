Бывший глава МИД Украины предрек сложную зиму для страны

Украина при текущих ценах на энергоресурсы не сможет пережить еще один отопительный сезон. Такое мнение во вторник, 2 ноября, выразил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Он убежден, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. При этом экс-министр выразил надежду на позитивный исход.

«Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово. Но скажу очень простую вещь: при таких условиях, как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ, вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет», — подчеркнул он в интервью «Радио НВ».

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

За день до этого депутат Верховной рады Михаил Волынец призвал граждан Украины запасаться навозом в связи с дефицитом энергоресурсов в стране. По его словам, в стране прогнозируется массовое закрытие социальных объектов. В таких условиях украинцам можно рассчитывать только на себя, подчеркнул политик.

При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль в тот же день заявил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон, так как газа для этого достаточно.

До этого, 20 октября, Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором назвала катастрофической ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и цена на газ для украинских предприятий стала в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.