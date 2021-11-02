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Названы причины отказа «Газпрома» докупать транзит через Украину в 2022 году
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Названы причины отказа «Газпрома» докупать транзит через Украину в 2022 году

Экономист Пикин объяснил отказ «Газпрома» докупать транзит через Украину в 2022 году
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Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин во вторник, 2 ноября, объяснил причину отказа «Газпрома» бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также через Польшу на I–III кварталы 2022 года.

По словам эксперта, причины такого решения компании простые. Во-первых, «Газпром» перешел на покупку мощностей на месяц вперед и больше не бронируют на квартал.

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«Второе — «Газпром» ожидает ввод «Северного потока – 2» (СП-2) и после ввода «Северного потока – 2» будет понятно, какие объемы необходимы дополнительно будут в следующих кварталах следующего года», — подчеркнул он.

Пикин отметил, что цены в на газ в ЕС останутся на высоком уровне до ввода газопровода СП-2 в эксплуатацию. На последний отказ «Газпрома» бронировать мощности цены на топливо в Европе ответили ростом, подчеркнул экономист.

«Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на I–III кварталы 2022 года в ходе аукциона ранее в этот же день. Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на это период в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки. Предполагалось, что транзит дополнит действующее бронирование в соответствии долгосрочным контрактом на 40 млрд куб. м в год (около 109,5 млн куб. м в сутки), но предложение оказалось невостребованным.

Также компания не стала бронировать на I–III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал–Европа через Польшу.

На новостях об отказе «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по прокачке стоимость газа в Европе выросла более чем на 2%. Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах после публикации результатов аукционов на мощности по прокачке газа увеличилась до $820 за 1 тыс. куб. м с $803. Однако после стремительного роста стоимость топлива вернулась на уровень в $800 за 1 тыс. кубометров.

Накануне цена европейского газа опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября, упав за день более чем на 14%. На закрытии торгов она отыграла дневное падение, увеличившись до $816 за 1 куб. м.

В этот же день гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. По его данным, 1 октября объем транзита российского газа через Украину составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон отметил, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

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