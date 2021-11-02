Цена газа в Европе выросла на 2% на отказе «Газпрома» от доптранзита через Украину

Стоимость газа в Европе выросла более чем на 2% на новостях об отказе «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по прокачке через Украину и Польшу. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE во вторник, 2 ноября.

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах после публикации результатов аукционов на мощности по прокачке газа увеличилась до $820 за 1 тыс. куб. м с $803. Однако после стремительного роста стоимость голубого топлива вернулась на уровень в $800 за 1 тыс. кубометров.

Ранее в этот же день «Газпром» в ходе аукциона отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на I квартал 2022 года, а также через Польшу. Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на I–III кварталы следующего года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки. Предпологалось, что транзит дополнит действущее бронирование в соответствии долгосрочным контрактом на 40 млрд куб. м в год (около 109,5 млн куб. м в сутки), но предложение оказалось невостребованным.

Накануне цена европейского газа опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября, упав за день более чем на 14%. На закрытии торгов она отыграла дневное падение, увеличившись до $816 за 1 куб. м.

13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, поскольку местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он подчеркнул, что изношенность украинской ГТС сейчас составляет 80–85%. Чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, добавил политик.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Стоимость голубого топлива 6 октября на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на нидерландском хабе превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.