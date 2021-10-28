Путин дал указание «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах Европы

«Газпром» увеличит закачку газа в подземные хранилища Европы после заполнения российских ПХГ. Такое поручение главе компании Алексею Миллеру президент России Владимир Путин дал 27 октября на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.

«Алексей Борисович (Миллер. — Ред.), я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — сказал Путин.

Миллер пообещал выполнить это поручение. Он отметил, что в настоящее время объем российского газа в этих подземных хранилищах незначительный, чуть меньше 190 тыс. куб. м.

«Газпром» намерен достичь целевого объема закачки газа в подземные хранилища РФ 1 ноября. Полностью российские хранилища будут заполнены 8 ноября.

По словам зампреда комитета Совфеда по экономической политике Константина Долгова, повышение объема газа в европейских хранилищах — решение, которое позволит улучшить ситуацию на энергетическом рынке. Дальнейшее ее развитие будет зависеть от того, как ЕС выстроит свою политику в данной сфере.

В этот же день, после объявления Путина, цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до €84,6 за МВт·ч, или $1015 за 1 тыс. куб. м. До заявления Миллера цена на голубое топливо составляла $1048, днем ранее торги закрылись на уровне $1062 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в среду издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе сообщила лидерам Евросоюза, что Россия увеличит объем поставок газа в Германию. Вместе с тем отмечалось, что пока нет свидетельств увеличения запасов в немецких хранилищах.

Президент России отметил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Вместе с тем глава государства заявил, что «Газпром» восполнил нехватку американского газа в Европе даже больше, чем требовалось.

25 октября, в «Газпроме» заявили, что корпорация поставляет газ в Европу в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактам.