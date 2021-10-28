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Путин дал указание «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах Европы

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«Газпром» увеличит закачку газа в подземные хранилища Европы после заполнения российских ПХГ. Такое поручение главе компании Алексею Миллеру президент России Владимир Путин дал 27 октября на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.

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«Алексей Борисович (Миллер. — Ред.), я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — сказал Путин.

Миллер пообещал выполнить это поручение. Он отметил, что в настоящее время объем российского газа в этих подземных хранилищах незначительный, чуть меньше 190 тыс. куб. м.

«Газпром» намерен достичь целевого объема закачки газа в подземные хранилища РФ 1 ноября. Полностью российские хранилища будут заполнены 8 ноября.

По словам зампреда комитета Совфеда по экономической политике Константина Долгова, повышение объема газа в европейских хранилищах — решение, которое позволит улучшить ситуацию на энергетическом рынке. Дальнейшее ее развитие будет зависеть от того, как ЕС выстроит свою политику в данной сфере.

В этот же день, после объявления Путина, цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до €84,6 за МВт·ч, или $1015 за 1 тыс. куб. м. До заявления Миллера цена на голубое топливо составляла $1048, днем ранее торги закрылись на уровне $1062 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в среду издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе сообщила лидерам Евросоюза, что Россия увеличит объем поставок газа в Германию. Вместе с тем отмечалось, что пока нет свидетельств увеличения запасов в немецких хранилищах.

Президент России отметил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Вместе с тем глава государства заявил, что «Газпром» восполнил нехватку американского газа в Европе даже больше, чем требовалось.

25 октября, в «Газпроме» заявили, что корпорация поставляет газ в Европу в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактам.

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