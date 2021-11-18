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В ЕП назвали политическим маневром приостановку сертификации СП-2

Евродепутат Бек назвал политическим маневром приостановку сертификации СП-2
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Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим маневром. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

«Причина приостановки сертификации не такая серьезная. Препятствия можно было бы устранить, если бы одна из вовлеченных компаний делегировала свои задачи, связанные с трубопроводом, юридически независимой дочерней компании в Германии. Это говорит о том, что приостановка сертификации — политический маневр», — сказал он.

По словам евродепутата, задержка сертификации — это скрытый ответ на поддержку Россией президента Белоруссии Александра Лукашенко в конфликте из-за мигрантов на границе с Польшей.

«Тем не менее, учитывая рост цен на энергоносители в ЕС, я уверен, что трубопровод будет введен в эксплуатацию. Хотя не стоит исключать и дальнейших задержек», — заключил Бек.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Официальный представитель минэкономики ФРГ Сюзанне Унгард в Берлине заявила, что приостановка сертификации не несет в себе политического подтекста.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал процесс сертификации сложным. В МИД РФ в среду выразили надежду на то, что сроки завершения сертификации СП-2 останутся прежними.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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