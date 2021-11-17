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МИД России отреагировал на приостановку сертификации «Северного потока – 2»

В МИД РФ выразили надежду на сохранение сроков завершения сертификации СП-2
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Москва рассчитывает на то, что сроки завершения сертификации газопровода «Северный поток – 2» останутся прежними. Об этом в среду, 17 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

«Мы рассчитываем, что по завершении этой работы оформление разрешительной документации СП-2, это оформление будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее в этот день Восточный комитет германской экономики (OAOEV) выразил сожаление в связи с приостановкой сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG «Северный поток – 2» и указал, что надеется на независимую экспертизу. Председатель организации Оливер Хермес предостерег от политизации данного процесса.

Официальный представитель минэкономики Германии Сюзанне Унгард в Берлине заявила, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 не несет в себе политического подтекста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что решение немецкого регулятора не политизировано, но при этом назвал процесс сертификации сложным.

Соответствующее решение регулятор Германии принял 16 ноября. Уточнялось, что продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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