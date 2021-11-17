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В Германии выразили сожаление из-за отсрочки сертификации оператора СП-2

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Восточный комитет германской экономики (OAOEV) выражает сожаление в связи с приостановкой сертификации оператора газопровода «Северный поток –2» и надеется на независимую экспертизу. Об этом 17 ноября заявил немецкому агентству DPA председатель организации Оливер Хермес.

«Мы сожалеем о задержках в процессе сертификации СП-2, но доверяем Федеральному сетевому агентству и его независимой экспертизе. Мы убеждены, что данный проект внесет решающий вклад в энергетическую безопасность и диверсификацию наших маршрутов поставок», — сказал он, отметив, что российский трубопроводный газ на данный момент значительно дешевле голубого топлива на спотовом рынке.

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Одновременно с этим Хермес предостерег от политизации процесса, связанного с сертификацией оператора СП-2 Nord Stream 2 AG.

«Никакой политизации в этом процессе быть не должно. В целом инвесторы должны иметь возможность полагаться на юридическую безопасность в Германии и Евросоюзе без каких-либо оговорок. В этой связи было бы абсолютно контрпродуктивно откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов, таких как «Северный поток –2», по неким политическим причинам», — заключил глава Восточного комитета экономики ФРГ.

Ранее в среду официальный представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард в Берлине также заявила, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 не несет в себе политического подтекста.

В этот же день приостановку сертификации трубопровода прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение немецкого регулятора не политизировано, а также назвал процесс сертификации сложным.

Соответствующее решение регулятор Германии принял 16 ноября. Уточнялось, что продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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