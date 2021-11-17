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В Кремле отреагировали на приостановку сертификации СП-2

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Пресс-секретарь президента России в среду, 17 ноября, прокомментировал приостановку сертификации «Северного потока – 2» (СП-2).

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

«Сертификация СП-2 — это достаточно сложный процесс, это было понятно с самого начала. Компания-оператор выполняет все требования регулятора», — заявил журналистам Песков.

По его словам, решение немецкого регулятора о приостановке процесса сертификации компании-оператора «Северного потока – 2» не политизировано.

«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства, с тем чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отметил, что энергетический кризис в Европе и реализация проекта СП-2 не зависят друг от друга.

«Что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые», — заключил официальный представитель Кремля.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко 16 ноября заявил, что приостановка сертификации оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG связана с процедурными вопросами, а не политическими.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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