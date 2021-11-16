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В Fitch опровергли политический мотив в приостановке сертификации СП-2

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Приостановка сертификации оператора «Северного потока – 2» (СП-2) Nord Stream 2 AG связана с процедурными вопросами, а не политическими. Об этом во вторник, 16 ноября, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

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«Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических, моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно — скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», — заявил Маринченко ТАСС.

Ранее в этот день Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северного потока — 2».

Регулятор после изучения документации пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, если оператор будет создан юридически в соответствии с законодательством ФРГ. Отмечается, что процесс сертификации продолжится, когда в ФРГ будет создана дочерняя компания для немецкой части трубопровода.

«Известиям» в пресс-службе оператора трубопровода рассказали, что оператор учреждает дочернюю структуру в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям. Там добавили, что не комментируют детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

На фоне этих новостей цена на газ в Европе выросла до $1046 за тыс. куб. м на Лондонской бирже ICE.

Комментируя приостановку сертификации, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что произошедшее не является ударом по газопроводу. В нынешнем же решении немецкого регулятора есть позитивный сигнал о том, что он не отказывает Nord Stream 2 AG, а просто призывает перерегистрироваться в немецкую юрисдикцию, добавил Юшков.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ писали, что решение о запуске трубопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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