В ФРГ заверили в отсутствии политического подтекста в решении по СП-2

Приостановка сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северного потока – 2» (СП-2) не несет политического подтекста. Об этом в среду, 17 ноября, заявила журналистам официальный представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард в Берлине.

«Это регуляторное действие, это не политическое действие. Регуляторные вопросы», — приводит ее слова «Интерфакс».

Приостановку сертификации СП-2 ранее в этот день прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что решение немецкого регулятора не политизировано, назвав процесс сертификации сложным.

Соответствующее решение регулятор Германии принял 16 ноября. Уточнялось, что продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.