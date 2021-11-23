В Кремле назвали незаконными санкции США против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США по «Северному потоку — 2» являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток восстановить диалог двух стран.

«Санкции по «Северному потоку — 2» — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона. Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили. Но опять же считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга во вторник, 23 ноября.

22 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал намерение США ввести новые санкции по СП-2 в отношении одной связанной с Россией компании, а также двух российских судов. По его словам, Госдеп представил конгрессу отчет на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года с внесенными в него поправками.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил «Известиям» 23 ноября, что причина анонса новых санкций США по газопроводу «Северный поток – 2» заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

В свою очередь, американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал данные рестрикции очень незначительными. По его мнению, они не приостановят запуск газопровода «Северный поток – 2» и его реализацию.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сообщил, что приостановка сертификации газопровода является политическим маневром.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.