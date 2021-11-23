Лавров пообещал адекватный ответ на санкции США против СП-2

Россия будет адекватно реагировать на недружественные шаги США против «Северного потока – 2». Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за всё подряд, по поводу и без повода», — сказал он в ходе выступления на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

По словам министра, «вопиющий пример — это то, что творят с «Северным потоком – 2».

«Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверенно, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики», — отметил Лавров.

22 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал намерение США ввести новые санкции по СП-2 в отношении одной связанной с Россией компании, а также двух российских судов. По его словам, Госдеп представил конгрессу отчет на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года с внесенными в него поправками.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США по «Северному потоку – 2» являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток восстановить диалог двух стран.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте сказал «Известиям» 23 ноября, что причина анонса новых санкций США по газопроводу «Северный поток – 2» заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

В то же время американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал данные рестрикции очень незначительными. По его мнению, они не приостановят запуск газопровода «Северный поток – 2» и его реализацию.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сообщил, что приостановка сертификации газопровода является политическим маневром.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.